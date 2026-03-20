立院國是論壇發言 李貞秀：若只是一般民眾能站上這個發言台嗎

民眾黨中配立委李貞秀未放棄中國籍，立委身分遭質疑。（資料照）

民眾黨中配立委李貞秀未放棄中國籍，立委身分遭質疑，李貞秀今日於立法院國是論壇發言時表示，陸配村里長與自己目前都具備合法的公職身分，「今天如果本席只是一般民眾，能站上這個發言台嗎？」嚴正呼籲民進黨停止歧視與霸凌，不能再追殺陸配，籲請盡速補齊苛扣的村里長事務費。

李貞秀表示，多元包容是台灣重要民主價值，國人依法享有權利不能因族群不同而被差別對待，去年賴政府違法濫權，苛扣全台5位陸配村里長年終獎金，內政部帶頭打壓特定族群、違法沒收弱勢權益，可謂民主法治之恥。陸配來台落地生根、養兒育女、工作繳稅，陸配沒有對不起台灣，這些村里長更沒有對不起台灣，這群人真心熱愛台灣，戰戰兢兢付出，受在地選民的託付當選，他們與全台7千多位村里長一樣認真負責地服務鄉親，內政部高官帶頭霸凌、差別對待，視陸配為次等公民。

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李貞秀指出，陸配是台灣人的「家後」、是台灣孩子的媽媽，是中華民國一份子，應該受到平等的基本尊重與對待，蔡英文時代，陸配擔任公職、民意代表從來不是問題，換成賴政府開始各種羞辱、霸凌，專找陸配麻煩，連7萬5的村里長年終事務費都要苛扣，賴政府到底還要欺壓陸配到什麼時候？

李貞秀說，週一的內政委員會中，自己為國人關心的居住正義議題質詢內政部，然而輪值召委李伯毅違背主席中立、助紂為虐，掩護行政機關、自我閹割立委職權，內政部高官帶頭毀憲亂政、藐視國會，踐踏民主法治，赤裸裸地將弱勢族群當成政治鬥爭工具，民主社會每位國人都有被平等對待的權利，國民應有的權利不能被違法苛扣。

李貞秀強調，陸配村里長與自己目前都具備合法的公職身分，「今天如果本席只是一般民眾，能站上這個發言台嗎？」嚴正呼籲民進黨停止歧視與霸凌，不能再追殺陸配，籲請盡速補齊苛扣的村里長事務費。

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