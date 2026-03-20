李四川競辦批只想著選舉 蘇巧慧回擊：最早提出政見 29區已走透透

新北市長選戰持續升溫，民進黨立委暨黨籍市長參選人蘇巧慧今（20）日前往五股洲子洋福德祠參拜，席間受訪。（記者黃子暘攝）

新北市長選戰持續升溫，民進黨立委暨黨籍市長參選人蘇巧慧今（20）日前往五股洲子洋福德祠參拜，被問及國民黨籍對手李四川競選辦公室昨日攻擊蘇巧慧喊開跑500多天是只想著選舉，蘇巧慧回應，選舉就是君子之爭，大家提出政見、接觸鄉親，進而爭取認同，所以她其實是最早提出政見的參選人，也把新北29區走透透，盼以此態度爭取大眾的認識、認同，也會提出更多願景政策，用活力、態度說服市民「蘇巧慧值得信任」。

蘇巧慧說，適逢土地公誕辰，來到五股洲子洋福德祠參拜後，還要去蘆洲、中和、瑞芳、汐止等，幾乎又把新北市繞一圈，跟各地鄉親一起參拜，祈求風調雨順、國泰民安，而洲子洋福德祠邊就是二重疏洪道，她與立委林淑芬、吳秉叡一同爭取的堤防加高工程剛好上個月才剛完工，下下個禮拜會舉行完工典禮，此工程獲得中央全額補助11億元，把6米高的堤防加高到10米，防洪保護也會從20年提升到200年，對於整個五股地區提供強大保護力。

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蘇巧慧指出，新北隊就是這樣一起努力，民進黨籍市議員李宇翔在任期內也非常關心這項工程，立委在中央爭取經費，市議員在地方監督工程進度，爭取改善市民生活品質，也盼黨籍市議員參選人戴翎育有機會加入五股、泰山、林口地區為民服務。

新北市長選戰持續升溫，民進黨立委暨黨籍市長參選人蘇巧慧今（20）日前往五股洲子洋福德祠參拜，席間受訪。（記者黃子暘攝）

新北市長選戰持續升溫，民進黨立委暨黨籍市長參選人蘇巧慧今（20）日前往五股洲子洋福德祠參拜，席間受訪。（記者黃子暘攝）

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