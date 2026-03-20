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    首頁 > 政治

    美評估中國2027無攻台計畫 邱垂正指威脅不變「做最壞打算」

    2026/03/20 09:50 記者李文馨／台北報導
    陸委會主委邱垂正今天表示，對於中共武力犯台，陸委會不會一份報告就確定某些事，通常都是「做最壞打算、做好準備」。（資料照）

    陸委會主委邱垂正今天表示，對於中共武力犯台，陸委會不會一份報告就確定某些事，通常都是「做最壞打算、做好準備」。（資料照）

    美國國家情報總監辦公室昨公布報告，評估中國現階段沒有計畫在2027年入侵台灣。陸委會主委邱垂正今天表示，對於中共武力犯台，陸委會不會一份報告就確定某些事，通常都是「做最壞打算、做好準備」；他說，對台威脅經常反映在中共的對台政策中，截至目前，中共仍然以消滅中華民國、併吞台灣做準備。

    美國國家情報總監辦公室（ODNI）昨公布「2026美國情報社群年度威脅評估」報告指出，中國現階段未計畫在2027年入侵台灣，但共軍持續制定軍事計畫及發展軍事能力，以便在獲得指示時能以武力達成統一目標。

    立法院院會上午邀請行政院長卓榮泰提出施政方針及施政報告、並備質詢。

    邱垂正會前受訪表示，中共武力犯台是台海風險，他們會參考國內外各式各樣的報告跟評估，不會一份報告就確定某些事，通常都是「做最壞打算、做好準備」。他說，中共對台威脅經常反映在他們的對台政策中，截至目前為止，他們仍然以消滅中華民國、併吞台灣做準備，包括軍機艦擾台、武力軍事準備，從來沒有停止過。

    邱垂正指出，中共經常也說，解決台灣問題是完成中華民族偉大復興的歷史必然要求，中共政策還是體現在統一台灣、解決台灣問題，是完成歷史任務必然要求，他們看到的是威脅沒有鬆懈，還在加緊準備，台灣還是要積極強化自我防衛能量，跟友盟國家還是要深化合作，強化經濟、安全跟全社會防衛韌性，才能確保自身安全。

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