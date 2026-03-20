與盧秀燕路線不同？ 鄭麗文：民進黨有「鈔」能力見縫插針

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨籍台中市長盧秀燕近期訪美針對軍購等相關發言，被外界解讀與國民黨主席鄭麗文路線做區隔，鄭麗文今日上午接受廣播節目「千秋萬事」訪問時以「根本沒有這一回事」駁斥，並且歸咎是民進黨見縫插針；當主持人追問是否與盧秀燕路線不同？她則說，一個政黨不應該一言堂，國民黨這麼大的一個政黨，大家對於事情難免會有不同的判斷，但這不代表政治路線的不同。

鄭麗文表示，自從她當選黨魁以來，外界一直努力見縫插針，並在黨內製造不同路線，也在藍白兩黨與兩岸之間見縫插針，很怕國民黨團結、藍白合作、兩岸和解，「這些事情對誰不好？看起來民進黨就是亂源」，她強調，民進黨有「鈔」能力，收買媒體、網路輿論，出動網軍側翼製造不實消息，所謂她與盧路線不同，「根本沒有這一回事」。

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鄭麗文指出，盧秀燕在訪美之前有來中央黨部看她，兩人做了很多溝通，盧也了解黨版軍購特別條例的內容，而且在規劃美國行程以及在美活動期間，國民黨駐美代表處都有全力協助與參與。

當主持人追問，是否與盧秀燕路線不同？鄭麗文則說，她覺得一個政黨不該是一言堂，國民黨這麼大的政黨，大家對事情難免會有不同的判斷，基本大原則大家應該一致，但一些判斷難免會有差別，這不代表是政治路線的不同，外界卻刻意要把國民黨分成兩個路線，就像有些人問她親中或親美，她為何要做選擇，而且絕不會落入這樣的陷阱。

此外，針對陸委會主委邱垂正質疑「鄭習會」的前提是要接受統一方案，而且不知道對岸的善意在哪裡？鄭麗文表示，邱垂正不夠格來負責兩岸事務，如果邱認為兩岸關係毫無機會，兩岸就只剩下打仗、決一死戰，根本不配來負責兩岸事務。

鄭麗文強調，國民黨要避免兩岸關係走向毀滅性發展，而且要向全世界證明有和平的選項，如果民進黨不知道「和平路線圖」，「我願意幫你上課，示範給你看！」

主持人問，訪中行程是否已有推進？鄭麗文表示，沒有推進或延後的問題，只要一旦確認，就會對外宣布；至於「川習會」推遲，是否影響「鄭習會」的排程？鄭麗文說，不會，她本來就沒有考慮這個問題，而且也非國民黨能決定，中共中央總書記習近平不是只見美國總統川普，並稱「鄭習會」行程是由對岸安排，所以不用去想這個問題，「時間不是由我們決定，要看對方的行程安排」。

有關名嘴黃暐翰認為，國民黨正在因為「鄭麗文路線」而失血，鄭麗文表示，民進黨有「鈔」能力，可以傾一切的資源帶風向，現在台灣有很多民調已淪為政黨、政治人物的操作工具，根據TVBS的最新民調顯示，國民黨已經成為台灣信任度最高的政黨，證明自她擔任黨主席之後，國民黨的支持度、信任度已經大幅上升，這與黃暐翰所言剛好相反，「所以國民黨現在身陷失血危機嗎？不是的，我們士氣、支持度愈來愈高，民進黨才會想要帶風向，誤導影響大家的認知」，她並警告民進黨，如果繼續透過假民調自我麻痺，今年選舉絕對會輸得更慘。

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