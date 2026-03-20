李忠憲：綠營選舉只有蔡英文在台北市過半

學者李忠憲。（資料照）

年底九合一選戰，行政院副院長鄭麗君代表民進黨出戰台北市呼聲高。國民黨台北市議員秦慧珠認為，鄭麗君是台北市長蔣萬安連任最強對手。對此，學者李忠憲表示，所有綠營的候選人的選舉，只有蔡英文在台北市有過半，但政治上「可以」，但「沒有意義」。

李忠憲在臉書PO文表示，台北巿長真的只差一個會贏的人嗎？最近熱門的話題，其中有一個就是，民進黨要派誰參選台北市長對抗蔣萬安，目前大家都在討論鄭麗君，因為她在台美關稅談判中立下很大的功勞，那天跟個朋友一起吃飯聊天，他問台北市應該要提名誰，民進黨在台北市才會贏。

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李忠憲指出，他朋友叫自己再想一想，到底有誰真的贏過，李忠憲說陳水扁，他說不是不是，那是趙少康出來，三個人才讓他贏，你看陳水扁市長做了那麼好，市長支持的民調那麼高，後來他有贏嗎？李忠憲搖搖頭！那你知道從有選舉以來，誰有在台北市真正贏過嗎？李忠憲承認不知道！

李忠憲直言，朋友說只有蔡英文，所有綠營的候選人選舉，只有蔡英文在台北市有過半，問題當完兩屆的總統還要出來選台北市長，這有可能嗎？答案很簡單：政治上「可以」，但「沒有意義」。因為職位是向下，權力與舞台不對等，風險極高，輸了就毀，贏了恐怕造成綠營很大的困擾。

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