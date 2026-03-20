陳其邁結束訪美行 高市府指有三大突破

陳其邁出席NVIDIA GTC大會，向國際展現高雄「主權AI」。（市府提供）

高雄市長陳其邁結束訪美行，今（20）日凌晨飛抵台灣，市府強調此行有三大突破，包括「台美日半導體戰略三角」、「矽光子產學合作」及「輸出高雄城市主權AI經驗」。

陳其邁率市府團隊出訪美國，11日至18日行程馬不停蹄，從亞利桑那州的半導體韌性佈局，邁向加州矽谷的AI應用實踐，達成三大突破。

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首要突破是串起台積電設廠的三處城市，確立台美日半導體戰略三角，寫下台灣城市外交新頁，不僅由高市府與日本熊本縣廳首度組成「台日城市聯合訪美團」，共同前往亞利桑那州，更促成與亞利桑那州州長凱蒂·霍布斯（Katie Hobbs）、熊本縣知事木村敬三方正式簽署「經濟交流促進備忘錄」，宣告確立「半導體戰略三角」。

其次，為搶佔次世代「矽光子」技術與國際人才先機，市府訪團也前往享譽全球的「光學之谷」土桑市（Tucson），簽署「六方半導體生態系與全球人才夥伴合作備忘錄」，亞利桑那大學提出「矽光子亞利桑那高雄中心（SPARK）」構想，開啟中山大學與亞利桑那大學的強強聯手，在後摩爾定律時代的矽光子戰場奪得先機。

第三，陳其邁出席NVIDIA年度科技盛會GTC大會，是台灣唯一連續兩年獲邀的城市首長，成功透過「智慧高雄燈塔計畫」向國際展現高雄「主權AI」的具體實踐。訪團更密集拜會NVIDIA、鴻海、AT&T、Google等企業，聚焦於主權AI的數據自主與即時治理，與中華電信向國際展示高雄智慧治理成果。

陳其邁強調，從與亞利桑那州、熊本縣共同落實台美日三方供應鏈合作，到佈局後摩爾定律時代的矽光子技術，高雄正以前瞻佈局與國際頂尖資源對接。

陳其邁（中）訪美三大突破，首要是確立台美日半導體戰略三角。（市府提供）

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