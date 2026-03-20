童子瑋揪蔡易餘、王義川互尬登高賽 竟然是他「最喘」

今日誰最喘登高比賽，基隆議長童子瑋沿途談笑風生，還拍一旁的名嘴李正皓肩膀，似乎是要他加油。（記者俞肇福攝）

前總統蔡英文日前走訪基隆，事後發文吐槽同行夥伴的體能狀態不佳，還虧現年39歲的民進黨基隆市長參選人童子瑋，爬一趟山就「喘到不行」。備受外界關注的今日誰最喘登高比賽，參賽選手有基隆議長童子瑋、立法委員蔡易餘、王義川3人。結果揭曉，居然是王義川最喘，外界看好最喘的蔡易餘第二，童子瑋則洗刷前恥，用行動證明基隆人第一名。

蔡英文3月16日透過Threads發文爆料同行的前基隆市長林右昌、童子瑋，2人約她爬山，結果不僅穿搭不行，爬山一趟就整個人累到氣喘吁吁，「尤其是童子瑋，你才39歲，就喘到不行！」

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該貼文吸引其他民進黨政治人物留言「關心」。被拉出來跟童子瑋進行對比、甚至獲認證是體力比較好的林國漳，使用害羞的顏文字「>=<」；與童子瑋同為39歲的立委吳沛憶，向他喊話「加油」；台中市長參選人何欣純壞心直呼「笑死」；立委王義川則好奇詢問︰「你當天是什麼狀況？搞到小英總統這樣說。是爬不上去還是落後太多，還是唉唉叫露出什麼表情被發現？」

王義川在與童子瑋隔空互嗆後在社群辦投票「三位一起爬山，誰會比較喘？」選項有蔡易餘、童子瑋、王義川3人，蔡易餘以52％得票率居冠、其次為王義川34％、童子瑋則是14％。

今日誰最喘登高比賽，參賽選手有基隆議長童子瑋（右）、立法委員蔡易餘（左）、王義川（中）3人。賽事結果揭曉，王義川榮登今日我最喘，要請吃早餐。（記者俞肇福攝）

今日誰最喘登高比賽，參賽選手有基隆議長童子瑋、立法委員蔡易餘、王義川3人。今天（20日）早上7時30分從起點的信二停車場對面階梯往上爬，童子瑋一馬當先爬第一。（記者俞肇福攝）

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