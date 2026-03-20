吳春城「壯世代」違規投標挨罰10萬 張育萌酸：黃國昌怎麼不出來咆哮

張育萌指出，吳春城（圖左）違反利益迴避，證據確鑿終於被開罰。他質疑當立委用「壯世代協會」投標，投標時根本沒誠實揭露身分。當初全黨護一人的黃國昌（圖右），現在躲去哪了？（資料照）

監察院發布廉政專刊，揭露民眾黨前立法委員吳春城的關係企業「壯世代教科文協會」與「民意傳播顧問股份有限公司」，因參與政府採購案投標時未主動揭露身分關係，雙雙遭監察院開罰，合計裁罰新台幣10萬元。台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文質疑，完全不懂利益迴避的吳春城，根本就是個笑話」，並酸「當初全黨護一人的黃國昌，現在躲去哪了？」

張育萌在臉書發文指出，吳春城違反利益迴避，證據確鑿終於被開罰。他質疑當立委用「壯世代協會」投標，投標時根本沒誠實揭露身分。當初全黨護一人的黃國昌，現在躲去哪了？

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張育萌表示，監察院終於查出來，2024年推動壯世代鼎鼎大名的吳春城，已經是民眾黨立委。同時他太太張美慧在「民意傳播顧問公司」當董事長。結果，「民意傳播顧問公司」去投標中央存款保險公司的標案，投標文件根本沒誠實揭露，公司跟吳春城有親屬關係。

張育萌質疑，「民意傳播顧問公司」投標的是存款保險數位媒體宣導案，當時的投標金額超過470萬。離譜的是，吳春城不是只有太太在「民意傳播顧問公司」欸，這家公司監察人叫吳庭萱，根本也是吳春城的女兒。

以為結束了嗎？遠遠不只如此。張育萌直言，吳春城自己成立「壯世代教科文協會」，自己當理事長，同時在立委任內直接去投標勞動力發展署的標案。張育萌強調，當時「壯世代」還被吳申請商標，被抓到之後鬼扯說，申請商標是要「確保『壯世代』這一理念能被正確傳播，避免被不當使用或商業濫用。」

張育萌提到，去年10月，這兩家公司都因為投標政府標案，但沒有據實表明身分，各被開罰5萬元確定。對此張育萌直言，「沒枉費我當時使出渾身解術，要告訴大家，開口閉口就是「壯世代」、完全不懂利益迴避的吳春城，根本就是個笑話」。

張育萌也酸，「現在我要告訴大家，黃國昌才是最大的笑話」。去年2月，壯世代圖利爭議爆發後，黃國昌幫吳春城裝可憐，說吳春城告訴他「民進黨真的好可怕」。但民眾黨中評會早就把吳春城分案調查了，正式立案是去年2月欸。中評會主委李偉華還信誓旦旦說，不會因為吳春城辭立委就中斷。

張育萌也質疑，他每天去看民眾黨中評會的公告。有夠好笑，調查到現在超過一年了，連個鬼影都沒看到。黃國昌去年為了護航吳春城，還問說「他到底違反了什麼法律？」

張育萌也批評，現在答案很清楚了，都被裁罰了還沒有違法嗎？對弊案深惡痛絕的黃國昌，不要再龜縮了啦，吳春城還是民眾黨員吧？怎麼不出來咆哮？還是「利益迴避」四個字遇到民眾黨真的會轉彎？黃國昌出來打球了啦。

監察院廉政專刊第299期揭露，民眾黨前立委吳春城在職期間，其關係人「民意傳播顧問股份有限公司」、「壯世代教科文協會」投標政府標案卻未據實表明身分，違法《公職人員利益衝突迴避法》，合計裁罰10萬元。（記者方瑋立翻攝）

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