接掌民進黨團 蔡其昌以經典賽為喻：要打場讓人民感動的球賽

民進黨立法院黨團總召蔡其昌接受本報「官我什麼事」專訪。（記者陳怡伶攝）

民進黨立法院黨團上月完成幹部改選，長達25年的「柯總召時代」落下帷幕，接棒的黨團總召蔡其昌接受本報「官我什麼事」專訪時表示，總召一職是「不容易做、甚至不大可能做得好」的工作，但黨內必須有人接棒；他以本屆世界棒球經典賽為喻，強調即便身為國會少數，也要打出一場「讓人民感動的球賽」，將透過強化黨內溝通與行政立法聯繫，以實質作為贏得民意。

蔡其昌表示，自己在立法院服務逾20年，對各種角色都不會有不適應的問題，只有多累、多操的問題，他早已理解總召一職是不容易做、甚至不大可能做得好的工作，但在審慎思考一週後，他知道這是一份要「承擔」的工作，因為前總召柯建銘當完這屆後將卸任立委，而黨內必須由「中古世代」出來接手，帶領黨團持續回應人民期待。

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「總召是不好做，也不是說，換我當會比柯總召當得這麼好。」蔡其昌說，每個人都有自己的風格，柯建銘很資深，對自己的主張、見解也很強勢，這沒有不好，因為總召帶領黨團作戰，要表達黨的態度與立場，這只是風格、套路的不一樣，而他自己的個性明顯就跟柯不同。

蔡其昌進一步指出，當前民進黨團在立法院是少數，可是決定政治勝負，不是對手也不是自己，決定政治勝負是「人民」，因為每次選舉，人民都會用選票做出裁判。

他以本屆世界棒球經典賽為喻，台灣隊兩勝兩敗，沒有晉級邁阿密，形式上應該稱為不成功，但打了讓人民感動的球賽，甚至首次在經典賽贏了南韓，人民沒有沉浸在失敗的沮喪或憤怒中，棒球迷沉浸在「我們打了一場好球」、「打了一場讓大家感動的球」，他會用這個角度看待政治的勝負。

蔡其昌認為，要讓人民感動，一定要讓團隊先有共識與跟想法，因此他會多跟黨團成員溝通，讓其充分了解作戰策略與主張；而立法與行政之間也是「大難題」，過去兩年可能遭外界批評做得不好，如何強化行政院與立法院的溝通，因此由內而外，先凝聚黨內立委，再凝聚行政立法，正向積極回應人民期許，讓人民有感，認為政府能解決問題、有積極作為，有能力守護台灣的民主與自由。

蔡其昌說，政治是一場漫長而艱辛的過程，過程中難免有輸贏，但不管在什麼位置，最終要回應的是民意，關鍵在於每個階段是否對社會問題與挑戰提出具體解方、回應社會需求，人民會在不同政黨之間做出比較與判斷，決定誰真正站在人民的立場，在他的政治思維就是如此。

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