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    首頁 > 政治

    謝龍介稱若簽服貿股市早就3萬點 許美華批：睜眼說瞎話

    2026/03/20 09:14 即時新聞／綜合報導
    針對國民黨立委謝龍介（見圖）宣稱，當年若簽署《兩岸服貿協議》，台灣股市早就不只3萬點。反紫光奇遊團成員許美華發文質疑，近年中國經濟一路雪崩，無良政客還是可以睜眼說瞎話，把黑的說成白的。（資料照）

    針對國民黨立委謝龍介（見圖）宣稱，當年若簽署《兩岸服貿協議》，台灣股市早就不只3萬點。反紫光奇遊團成員許美華發文質疑，近年中國經濟一路雪崩，無良政客還是可以睜眼說瞎話，把黑的說成白的。（資料照）

    針對國民黨立委謝龍介宣稱，當年若簽署《兩岸服貿協議》，台灣股市早就不只3萬點。反紫光奇遊團成員許美華發文質疑，近年中國經濟一路雪崩，無良政客還是可以睜眼說瞎話，把黑的說成白的，她也批謝的言論是「政客毫無邏輯、良心的噴垃圾話」。

    許美華在臉書發文指出，看到國民黨立委謝龍介說，如果台灣12年前簽下服貿協議「股市將不只3萬點」，真不知道該笑笑還是該生氣？她質疑「政客毫無邏輯、良心的噴垃圾話，完全不會受到任何懲罰或制裁，台灣真是說謊造謠者的天堂」。

    許美華分析，在接近318的最近這段時間，脆上網軍瘋狂用各種手法在黑當年的太陽花抗爭行動，甚至連滅火器的「島嶼天光」也被攻擊，只因為它是12年前那場運動的重點記憶。

    許美華質疑，還有網軍試圖用海底撈來帶風向，說海底撈來台灣開分店雇用台灣員工不是很好嗎？服貿協議只是加強版而已。還好脆上很多腦袋清楚的人去駁斥他，如果簽了服貿，海底撈雇用的就不是台灣人，而是更便宜的中國員工了。

    許美華強調，服務貿易協議開放項目包山包海，一旦打開山海關，形同台灣經濟鎖進中國，看看最近幾年一路雪崩的中國經濟，無良政客還是可以睜眼說瞎話，把黑的說成白的，然後這種政客、這種政黨還有三成閉著眼睛投票的支持率，真的無言。

    許美華直言，台灣真是荒謬到一個境界，才12年前的事，竟然可以洗歷史記憶洗到這種程度。她也強調「我們只是老了，不是死了！」

    許美華也批評，要不是紫光已經破產、趙偉國已經被抓去關，不然謝龍介們現在大概會說，10年前如果讓紫光入股聯發科，聯發科現在已經打趴高通、NVIDIA ，股價已經破萬了⋯。

    許美華強調，「天佑台灣，讓我們在2014年擋下服貿，在2016年擋下紫光，守住現在讓全世界無可缺少的半導體產業鏈」。現在，台灣人要用更大的決心和意志，對抗想要出賣台灣的第五縱隊內應。她也在文末直言「我們會繼續堅守下去，守住這個島嶼，在暗夜裡等待天光」。

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