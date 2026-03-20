政院拍板家有1童可申請外傭 王鴻薇喊支持

行政院拍板放寬外籍幫傭申請門檻，未來只要家中有1名未滿12歲兒童就能申請，國民黨立委王鴻薇在表示贊成。（取自王鴻薇臉書）

為協助育兒家庭照顧孩童，行政院拍板放寬外籍幫傭申請門檻，未來只要家中有1名未滿12歲兒童就能申請。國民黨立委王鴻薇在臉書表示贊成，並回憶當初她修法讓80歲以上長者可不經醫療機構專業評估直接申請聘僱看護移工遭綠委攻擊，這次政院再放寬申請政策，希望民進黨不要再出來亂，讓這些家庭可以有喘口氣的空間。

「這項政策我贊成！」王鴻薇表示，衛福部長石崇良也表示樂觀其成，該政策是針對少子女化、低生育率，讓生育者可以多一點無後顧之憂，也盼讓生育率再提升一些。王說，尤其在少子化嚴重的前提下，因為育兒時間犧牲職場、職涯的發展，確實是許多人不婚、不生的主要考量之一，他國對外籍幫傭的需求，不論是長照、或是育兒都是如此。

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王鴻薇說，她參選立法委員，第一項政見就是廢除巴氏量表，放寬外籍看護申請，這是許多家庭殷殷期盼的重要需要，更是能避免長照悲歌，也在去年她首先提案，並三讀通過「就業服務法」修正案，讓80歲以上長者，可不用經由醫療機構專業評估，直接申請聘僱家庭看護移工。

王鴻薇說，然而這項政策，卻被民進黨立委、側翼攻擊，甚至勞動部自己，聲稱申請上看10萬人，恐嚇影響就業市場，結果上路首週申請者不到200人，被事實打臉。

王鴻薇表示，如今行政院自己提出了「更放寬的政策」，也認證了過去民進黨為了政治鬥爭，無視國人民生需求，這一次請民進黨不要再出來亂，讓這些家庭可以有喘口氣的空間。

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