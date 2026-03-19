違規慣犯又爆死亡工安！高嘉瑜曝建商「裁罰破百件」 勞動局回應

前民進黨立委、參選港湖區市議員的高嘉瑜今（19）日表示，甲級營造廠「利晉」5年來承攬北市府超過10件工程，且涵蓋商辦、住宅與大型公共建設，今年2月被勞動部查出14項違規、勒令多處停工。（高嘉瑜提供）

前民進黨立委、參選港湖區市議員的高嘉瑜今（19）日表示，甲級營造廠「利晉」5年來承攬北市府超過10件工程，且涵蓋商辦、住宅與大型公共建設，今年2月被勞動部查出14項違規、勒令多處停工，昨日南港發生工人喪命事故，位在發生台北市政府與南港國產實業聯合開發的工地，她也質疑利晉有官商勾結之嫌，呼籲監察院能徹查此事。北市勞動局表示，已勒令現場停工，全案依法交由檢調單位勘驗追究法律責任，並強調，將全面加嚴監督與責任追究，對違規情形從重究辦，絕不寬貸。

高嘉瑜指出，出問題的南港國產建材實業工地由利晉承建，市值超過200億；她曾與西新里里長胡家瑒共赴監察院遞送陳情書，但北市府不僅透過合建的方式，將最有價值的1到10樓返還給國產實業，剩餘的7000坪更全部送給衛生局做豪奢辦公室，連1坪都沒有拿來規劃社會住宅與任何的公益空間，顯有官商勾結之嫌，籲監察院徹查。

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高嘉瑜表示，台北市政府與緯創合作位於內湖舊宗段的「數位內容創新中心」BOT案，土地面積高達6407.79平方公尺，地上8層、地下4層，也由利晉工程承攬興建。從過去內湖「碧湖海川」擋土牆崩塌，到各地工程墜落、倒塌、工安違規，裁罰紀錄累積超過百件；甚至就在今年2月，才被勞動部查出14項違規、勒令多處停工，短短不到2個月，又發生死亡事故。

高嘉瑜直言，承包商利晉工程已不是第一次出事，近5年在台北市至少承攬超過10件工程，且涵蓋商辦、住宅與大型公共建設，屬於高度活躍的甲級營造廠。「這樣的公司，為什麼還能是『甲級營造』、甚至持續承接大型開發案？」她向營建署查詢後發現，全國上萬家營造商中，真正持有有效評鑑證書的不到1成；而評鑑制度中，「施工安全」與「建築品質」竟然只佔不到3分之1比重，等於工安紀錄不佳，仍可能被評為優良廠商。

高嘉瑜質疑，這樣的制度，真的有把關嗎？還是只是讓不良廠商繼續「合法接案」的保護傘？她建議，台北市政府除了應該全面徹查，更重要的是所有與市政府聯合開發、BOT的案子，應該要用更嚴格的工安標準與工安紀錄來評鑑及篩選營造商、承包商，當「甲級營造」不等於安全，人民還能相信什麼？連台北市政府合作的建商、建案，都一再發生工安意外，政府又如何要求民間負起責任？「工安不能再用人命換教訓。制度不改，悲劇只會重演」。

高嘉瑜強調，中央與地方也應全面檢討現行工地查核制度，不能每次出事才「全面清查」，卻還是一再發生事故，出事、開罰、再接案，這不是管理，是縱容，每一位工人，都是一個家庭的支柱，他們不該在上班時，用生命為制度漏洞買單。

對此，北市勞動局表示，對於該事業單位輕忽職安設備、未依規定落實安全管理，已啟動三大處置原則，分別為「嚴審復工」、「全面專案列管」及「最重裁罰」，將全面加嚴監督與責任追究，對違規情形從重究辦，絕不寬貸。勞動局強調，如經調查確認案發原因涉及違反相關規定，且與勞工死亡具有因果關係，將依法追究雇主及現場相關人員之刑事責任；若經不起訴或緩起訴，仍將依規定裁處最高新台幣30萬元罰鍰。

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