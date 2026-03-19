北市拚2035躋身全球10大AI城市 無人自駕公車須加緊腳步

台北市長蔣萬安（中）出席臺北國際城市論壇。（記者田裕華攝）

「台北國際城市論壇」今年聚焦「AI（人工智慧）優化城市治理」，市長蔣萬安表示，目標2035年前躋身全球前10大AI城市，並率全國之先發布「人工智慧執行指引」。民進黨籍議員何孟樺表示，台北市政府雖引進不少AI技術，但要說讓民眾有感或減輕公務員負擔，效果有限，若務虛不務實，自然難以催生更有感的市政創新；綠議員洪婉臻說，蔣自豪推動指引，但民眾在意的是個資保護，如何運用新工具提升市民幸福感，考驗市長的智慧。國民黨籍議員曾獻瑩提到，台北市須加緊腳步發展無人自駕公車，緩解駕駛人力荒。

何孟樺：成果相當有限

何孟樺說，台北市政府確實採用了部分AI科技，像是1999語音轉文字，台北捷運引入AI客服，市府網站出現AI摘要，交通局也曾嘗試運用AI協助交通分析。雖然引進不少AI技術，但要說有做出民眾有感，或是幫助公務員減輕工作負擔，成果實在相當有限。

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以市府局處官網而言，使用者介面與使用者體驗（UI／UX）不友善，網頁層層疊疊，難以快速找到需要的資訊。增加AI摘要功能，可能有助搜尋引擎最佳化（SEO），卻未真正讓民眾更方便找到所要的資訊。

「AI powerhouse」淪口號

她認為，AI應用可以融入市府到什麼程度，取決於蔣萬安對AI科技的認識，以及他對市政的掌握程度。然而，蔣長期仰賴官僚產生方案，很少自己深入了解議題，就連喊出的「AI powerhouse口號」，迄今也只是口號，看不到落實，務虛不務實，自然無法催生更有感的AI市政創新。

洪婉臻：催生法規保護個資

洪婉臻認為，人工智慧是科技趨勢，首善之都本應提早佈局。蔣萬安自豪推動人工智慧指引，但民眾在意的是法規有無保護個資，市民擔心市府利用個資來訓練廠商的人工智慧，過去就曾發生1999語音資料被免費提供給廠商進行AI訓練。

她也強調，AI不是舉辦活動、大型論壇加上「智慧」兩字，就能變得智慧，科技始終來自於人性，該如何與時並進，運用新工具協助城市治理，提升市民的幸福感，考驗蔣的智慧。

曾獻瑩：無人自駕公車 緩解駕駛荒

曾獻瑩說，北市領先全國訂定AI作業指引，除了發展AI之外，也要謹慎保護個人資料，這一點值得肯定；導入比較有實際成效的應屬1999市民熱線，效率大幅提升，市民可能相對有感，致電1999回應跟處理速度較快。

另外仍需努力的是對於交通上的改善，許多國家已普及上路的無人自駕公車或計程車，必須加緊腳步發展，以緩解北市公車駕駛的人力荒與降低相關事故率。

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