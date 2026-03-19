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    首頁 > 政治

    防衛關鍵基礎設施 劉世芳：內政部將開發「反制無人機系統」

    2026/03/19 20:56 記者陳昀／台北報導
    內政部長劉世芳透露，將開發「反制無人機系統」，全力防衛「一級關鍵基礎設施」。（記者陳昀攝）

    內政部長劉世芳透露，將開發「反制無人機系統」，全力防衛「一級關鍵基礎設施」。（記者陳昀攝）

    因應國際地緣政治情勢劇變，我國今年城鎮韌性演習提高各項衝突情境比例。總統府「全社會防衛韌性委員會」今晚開會也觸及「無人機」在新形態戰爭中的應用，內政部長劉世芳會後受訪表示，內政部將開發「反制無人機系統」，全力防衛「一級關鍵基礎設施」。

    國安會副秘書長林飛帆會後受訪表示，今年城鎮韌性演習之所以首度納入「無人機物資運輸操演」，核心關鍵在於因應「新形態的軍事衝突」。借鑑國際經驗，無人機的運用早已超越傳統的攻擊或防禦功能，在救災、救難及搜救等領域都具備實作價值。其次，考量台灣特殊的地理條件，過去天災常導致偏鄉或山區道路中斷，利用無人機協助運送物資，正是政府期盼達成的目標。

    林飛帆說明，建構完善的「備援系統」對全社會防衛韌性至關重要，當習以為常的生活機能受阻或中斷時，可以透過無人機等多元工具強化整體韌性。此外，會中也針對新形態戰爭的無人機應用進行探討，包含如何運用反制無人機於關鍵基礎設施的防護等，都有初步討論。

    劉世芳補充說，從美伊戰爭可以看見，無人機在不對稱戰力上展現了非常強大的能量，台灣基於防衛的立場，為了防範關鍵基礎設施遭受無人機威脅，內政部將開發反制系統，目前全國「一級關鍵基礎設施」都會列入「反制無人機」的保護範圍。

    劉世芳轉述說，海委會主委管碧玲會中有提到，海委會將運用防衛韌性預算採購無人機，未來不僅要用於訓練海巡署的「海上防災士」，同時也會在海巡船舶上配備無人機，擴大海上偵蒐及其他防衛量能。

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