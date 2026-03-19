江啟臣拚台中市長提名 王鴻薇、蔡壁如藍白聯手力挺

立法院副院長江啟臣（中）於神岡舉行見面會。（記者廖耀東攝）

立法院副院長江啟臣今（18）日晚間於神岡舉辦「台中．啟程」見面會。現場氣氛沸騰，國民黨立委王鴻薇與民眾黨前立委蔡壁如共同助講，齊聲呼籲鄉親守住民調電話，讓「鋼鐵男子」江啟臣接棒盧秀燕市長，將台中打造成具備國際視野的「旗艦城市」。

今日神岡造勢晚會由台中市無黨籍議員徐瑄灃負責主辦，蔡壁如說，江啟臣經常代表立法院去做國民外交，在國際上結交了非常多的好朋友，相信他可以來帶領台中市走向國際、走向世界；王鴻薇說，台中的發展應該是要跟國際看齊，江啟臣擔任過新聞局長，現在是立法院副院長，也擔任過國民黨主席。長期的在國防外交深耕，台中需要一個學經歷都一級棒的市長。

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江啟臣表示，台中市人口逐年增加，台中市是六都評比最幸福城市，要成為一座旗艦城市，要推動「均衡發展」，參考桃園市長張善政的理念，在台中打造「15分鐘生活圈」。依照地理特色分為北台中（神岡、豐原、大雅、北屯）、南台中、海線、屯區（大里、太平、霧峰）及舊市區等生活圈，讓市民在 15 至 20 分鐘車程內解決食衣住行、就學與就醫需求。

另外，全球機器人製造重鎮AI 時代來臨，台北強在軟體研發（如 NVIDIA 總部），而台中的優勢在於硬體製造，若當市長，將推動台中成為TRMC成為全球機器人產業的聯盟中心。

江啟臣衝刺電話民調。（記者廖耀東攝）

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