蘇巧慧「勤跑選舉500天」引戰 江怡臻：李四川近20年前就在北縣服務

新北市議員江怡臻。（江怡臻提供）

2026新北市長選戰升溫，國民黨參選人李四川競選辦公室今天就「媒體詢問」，對民進黨參選人蘇巧慧屢說她已跑選舉500多天一事，批評蘇巧慧剛選完立委就想選市長；國民黨新北市議員江怡臻、呂家愷也接連出聲，力挺李四川，江怡臻抨擊蘇，500天前，只為顧好民進黨選票，500天後只為顧好新北市長選票，說穿了都是「只為自己」，目的只有選舉，而對李四川來說，近20年前就在台北縣、新北市服務，走遍新北早已是日常。

江怡臻表示，蘇巧慧所謂500天，正是她立委連任後不久，證明蘇巧慧500天前，只為顧好民進黨選票，500天後只為顧好新北市長選票，她批評，如果蘇巧慧整天只想著當市長，一想就是500多天，那這個天數絕對比其他參選人加起來還要多，但對於李四川來說，從近20年前就在台北縣、新北市服務，一路從工務局到副市長，走遍新北早已是日常，蘇巧慧在李四川面前，到底有什麼好說嘴？

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呂家愷則說，今日李四川來到鶯歌三峽，見見老朋友、新朋友，更傾聽基層聲音。日前「另一位」參選人特別強調自己在新北已跑了500多天，說少不少，但有很多嗎？

「愛與責任不是幾天幾月，是一輩子的事」，呂家愷表示，李四川，大家口中的川伯與她不同，從台北縣到新北市，從工務局長到副市長，超過10年的時間，卻從不張揚，始終以最務實的方式深愛著新北市。

對於李四川競辦的批評，蘇巧慧今回應，她在新北經營長達10年，加上已經起跑5百多天，跑遍新北29區，所以她也更有充裕時間聽取第1線的需求，提出各種照顧家庭、促進產業和推動市政效能的政見，是最有能力運用新方法、解決老問題的參選人，她會繼續提出政策願景，爭取更多新北市民認同。

民進黨新北市議員顏蔚慈則質疑李四川莫非是在偷罵「前老闆」蔣萬安？她說，蔣萬安跟蘇巧慧一樣是2016年當選立委，但蔣立委當6年，2021年就去選市長，足見李四川真的是急了，上週六才說不打負面選戰，今天就用「競選辦公室」的名義攻擊蘇巧慧，且李四川自稱長期住在板橋，卻連板橋車站長什麼樣子都搞錯，對市政掌握度完全不行。

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