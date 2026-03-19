美評估中國「無2027攻台計畫」 府盼強化防衛1.25兆別卡關

總統府發言人郭雅慧回應，台灣持續面對中國在區域內的軍事威脅及灰帶侵擾，更需要加強國防自主與不對稱戰力。（記者陳昀攝）

美國國家情報總監辦公室今公布「2026美國情報社群年度威脅評估」報告，評估中國現階段沒有計畫在2027年入侵台灣。總統府發言人郭雅慧表示回應，台灣持續面對中國在區域內的軍事威脅及灰帶侵擾，更需要加強國防自主與不對稱戰力，期待朝野放下成見，盡速審查完成「國防特別條例」及預算、不要卡關。

郭雅慧今晚在總統府「全社會防衛韌性」委員會會後記者會受訪表示，府方有注意到美國最新公布的情報社群年度威脅評估報告，整體而言，這份報告呼應了美方在《國家安全戰略》提到的重點，也就是無論在地緣政治或供應鏈韌性的角度，持續強化台灣的安全需求與自我防衛能力，都是非常重要的。

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郭雅慧說，政府會持續秉持「和平靠實力」的原則，尤其在台灣持續面對中國在區域內的軍事威脅，以及灰色地帶各項侵擾的情況下，更需要加強國防自主與不對稱戰力建構，全面提升全社會防衛韌性，並持續與理念相近的友盟國家合作，共同維護台海及印太區域的和平穩定。

郭雅慧說，為了達成上述目標，政府已提出8年1.25兆元的國防特別預算，期待不分朝野、不分藍綠，大家能夠有志一同、放下成見，讓特別條例與特別預算儘速完成審查，不要卡關。

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