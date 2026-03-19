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    首頁 > 政治

    東吳開講展現高人氣 網民最關心「這1題」蔡英文回應了

    2026/03/19 20:19 記者楊綿傑／台北報導
    前總統蔡英文今日赴東吳大學出席「八年領航，青年續航－蔡英文與青年有約」活動，名額秒殺，蔡英文特別停下腳步，與向隅學生合影。（記者張嘉明攝）

    前總統蔡英文今日赴東吳大學出席「八年領航，青年續航－蔡英文與青年有約」活動，名額秒殺，蔡英文特別停下腳步，與向隅學生合影。（記者張嘉明攝）

    前總統蔡英文今於東吳大學發表演說，暢談擔任總統期間推動的改革、勉勵學生加強外語與專業能力，也公開回應網友關心，她是不是都在看社群的問題。

    東吳大學政治系今天舉辦「八年領航，青年續航－蔡英文與青年有約」講座，邀請蔡英文開講，活動名額有限，有許多無法入場的學生，只能在門口等候拍照，展現她的高人氣。

    蔡英文辦公室會後發布一段影片，蔡英文說，現在比較有時間，會在網路上看一下大家討論什麼，並強調「幕僚說這一題一定要回答」，在網路上會去看一下大家關心什麼議題，這是她重新認識社會，重新理解年輕世代方式，但很多留言「我真的看不太懂」。

    蔡英文也提到，近來開始喜歡爬山，眾所周知，往上走的時坡度很陡，呼吸就會急促，但只要穩穩地一步一步往上走，到某個轉彎視野就會突然打開，看到更開闊的風景，台灣社會也是這樣走過來，很多時候起步不容易，要在壓力與不確定、艱難中作出決定。

    今日擔任活動與談人的東吳大學政治系副教授陳方隅描述，蔡前總統有談到她當總統的經驗，以及面對內外環境的挑戰，所推動的重大改革包括同婚合法、年金改革等，都曾遭遇很大麻煩，但在努力傾聽溝通之下，才能成功推動。

    此外，蔡前總統提到在自己任內讓台灣走向全世界，也讓世界知道台灣，並鼓勵同學勇於為台灣發聲，最重要的關鍵是要強化外文能力、專業能力。

    蔡前總統同時也有分享關於女性參政的議題，她打趣說現在麥克風收音都很好，以前跑選舉場都要嘶吼，所以行政院前院長蘇貞昌聲音沙啞，但現在只要講話小小聲，就可以很清楚。雖然還是存在挑戰，但現在女性參政已經比以前更容易。

    陳方隅指出，多名同學都關心蔡前總統是不是都在看社群媒體，當然會有幕僚團隊協助處理，不過她確實都會自己看，只是她也認為，有時候會出現謾罵、酸民，但不能讓這些情緒影響自己。蔡前總統建議學生這類言論不要看太多，可以把時間拿去充實自己。

    陳方隅觀察，即使蔡前總統已卸任，但人氣仍然誇張地好，即便已經無法入場，還是有一大群等著與她合照的學生在現場守候，主因她是年輕世代的標竿人物，有理性、冷靜的形象，也持續透過影響力帶領年輕人關心社會議題，很鼓舞人心。

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