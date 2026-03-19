城鎮韌性演習「衝突情境比例」提高 賴總統：面臨威脅全民都有角色

統賴清德今晚主持「全社會防衛韌性委員會」。（總統府提供）

總統賴清德今晚主持「全社會防衛韌性委員會」作結表示，過去一個月地緣政治情勢出現巨大變化，威權受到挫敗，但衝突也影響全球能源與經濟，證明全社會防衛韌性的重要性，今年城鎮韌性演習持續提高各項衝突情境的比例，目的就是讓更多國人了解軍民整合的工作，當威脅發生時，所有國民都有可以協助、支援的角色。

賴清德表示，過去一個月，我們看到地緣政治情勢出現巨大變化，威權勢力也受到一定的挫敗，但衝突也因此擴散到周邊國家，影響全球能源與經濟。這顯示了，危機往往在我們意料之外發生，從國際政治的複雜性，也證明了全社會防衛韌性的重要性。

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賴清德指出，今年的城鎮韌性演習，我們持續提高了各項衝突情境的比例，目的就是讓更多國人了解軍民整合的工作。當威脅發生時，軍事與民生不可分割，所有國民都有可以協助、支援的角色。

對於今年全社會防衛韌性工作的策進，賴清德裁示，持續強化各項演練，務求落實、精準及有效的能力；提升中央與地方政府防衛韌性協作的能力；建構區域救災走廊，強化國際合作與全社會防衛網絡，請行政院積極與理念相近國家及國際夥伴，強化協調合作，研議建立區域救災走廊的運作機制，整合運輸、醫療、物資與通訊等關鍵能量，共同提升區域的災害應變與安全韌性。

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