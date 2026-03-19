為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    直言鄭麗君是蔣萬安最強對手 她揭「1特質」民進黨其他人都沒有

    2026/03/19 20:06 記者甘孟霖／台北報導
    行政院副院長鄭麗君。（資料照）

    行政院副院長鄭麗君。（資料照）

    年底九合一選戰，行政院副院長鄭麗君代表民進黨戰台北市呼聲高。國民黨台北市議員秦慧珠認為，鄭麗君是台北市長蔣萬安連任最強對手，且有其他人選沒有的優勢，就是與總統賴清德、前總統蔡英文、陳水扁，甚至前行政院長蘇貞昌關係都不錯，推出鄭各派系都不會反對。

    國民黨台北市議員李明賢則認為，蔣萬安政績、聲量好，持續打政績牌穩健前行是上策。

    秦慧珠受訪說，民進黨從黨主席到基層，大概都希望鄭麗君出馬，因為放眼檯面上，已經沒有更強的人選能戰台北市，現在就看鄭麗君的意願，不過由於關稅變局未定，如現在辭去行政院副院長來選舉，恐成一大包袱，民進黨也會希望把整個關稅問題處理完，當作鄭麗君來北市的「嫁妝」。

    她說，鄭麗君年紀不大，只稍長蔣萬安幾歲，不管在學歷、從政經歷上都很完整，絕對是民進黨要牽制蔣萬安，不讓選戰效益外溢最強人選；此外，鄭麗君還有一大優勢，其與民進黨幾位巨頭，包含總統賴清德、前總統蔡英文、陳水扁，甚至前行政院長蘇貞昌關係都不錯，要是推鄭出馬，相信各派系都會支持。

    李明賢說，民進黨至今提不出人選，代表沒有強棒能抗衡蔣萬安，蔣近期不管營養午餐免費、托嬰政策等政績，都頗受市民認同，不管民進黨要推誰，有幾個「Plan B」，蔣萬安只要以不變應萬變，以政績打底，穩健前行就是最上策。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播