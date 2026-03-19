直言鄭麗君是蔣萬安最強對手 她揭「1特質」民進黨其他人都沒有

行政院副院長鄭麗君。（資料照）

年底九合一選戰，行政院副院長鄭麗君代表民進黨戰台北市呼聲高。國民黨台北市議員秦慧珠認為，鄭麗君是台北市長蔣萬安連任最強對手，且有其他人選沒有的優勢，就是與總統賴清德、前總統蔡英文、陳水扁，甚至前行政院長蘇貞昌關係都不錯，推出鄭各派系都不會反對。

國民黨台北市議員李明賢則認為，蔣萬安政績、聲量好，持續打政績牌穩健前行是上策。

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秦慧珠受訪說，民進黨從黨主席到基層，大概都希望鄭麗君出馬，因為放眼檯面上，已經沒有更強的人選能戰台北市，現在就看鄭麗君的意願，不過由於關稅變局未定，如現在辭去行政院副院長來選舉，恐成一大包袱，民進黨也會希望把整個關稅問題處理完，當作鄭麗君來北市的「嫁妝」。

她說，鄭麗君年紀不大，只稍長蔣萬安幾歲，不管在學歷、從政經歷上都很完整，絕對是民進黨要牽制蔣萬安，不讓選戰效益外溢最強人選；此外，鄭麗君還有一大優勢，其與民進黨幾位巨頭，包含總統賴清德、前總統蔡英文、陳水扁，甚至前行政院長蘇貞昌關係都不錯，要是推鄭出馬，相信各派系都會支持。

李明賢說，民進黨至今提不出人選，代表沒有強棒能抗衡蔣萬安，蔣近期不管營養午餐免費、托嬰政策等政績，都頗受市民認同，不管民進黨要推誰，有幾個「Plan B」，蔣萬安只要以不變應萬變，以政績打底，穩健前行就是最上策。

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