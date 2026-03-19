加拿大駐台辦事處40週年 何曼麗：台加已展現「中型國家攜手合作」精神

加拿大駐台代表何曼麗（Marie-Louise Hannan）6個月前到任，19日晚上主持「加拿大駐台北貿易辦事處40週年酒會」。（記者黃靖媗攝）

加拿大駐台代表何曼麗（Marie-Louise Hannan）6個月前到任，今（19）日主持「加拿大駐台北貿易辦事處40週年酒會」。何曼麗致詞引述加拿大總理卡尼（Mark Carney）所說的「中型國家必須攜手合作」，開創能產生影響力的第三條道路，並指出台加社會早已展現這樣的精神，未來能共同達成的成就，遠不止於此。

「加拿大駐台北貿易辦事處40週年酒會」，由加拿大駐台代表何曼麗主持，台北市長蔣萬安、外交部次長陳明祺、政委楊珍妮、數發部長林宜敬、國科會主委吳誠文、國防部情次室次長謝日升、中科院院長李世強等人與會。

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何曼麗表示，她於6個月前回到台灣擔任代表，如今能在此同慶CTOT的40週年，對她而言，無論在專業或個人層面都別具意義。何曼麗指出，在過去40年間，CTOT與台灣各界攜手合作，達成許多令人矚目的里程碑，促成了台北101風阻尼器等指標性工程，也參與了內湖捷運線等重大交通建設。在航空領域，加拿大的專業技術強化了蘭嶼、綠島等離島的交通連結，而漢翔航空工業公司（AIDC）至今仍持續組裝並供應加拿大飛機的零組件。

何曼麗表示，台加在能源領域的合作也大幅成長，由北陸能源主導、並獲得加拿大魁北克退休金管理機構重大投資的離岸風電計畫，是雙方攜手推動永續未來的典範，在當今全球能源供應不確定的環境下，相信雙方在能源領域的合作將會更加深化。

談及台加人員交流，何曼麗回顧，從150年前在北台灣創辦學校、教會與醫院的馬偕博士，到如今超過6萬名居住在台灣的加拿大人，加台社群早已深度交織；成千上萬曾在加拿大求學、工作或旅遊的台灣人，也將珍貴的友誼與回憶帶回台灣。

何曼麗指出，隨著台加雙邊關係蓬勃發展，CTOT也不斷成長，從1986年的3名員工，到如今50人的團隊，團隊成員的努力讓CTOT成為加拿大全球體系中最活躍、最具影響力的辦事處之一，令她深感驕傲。

最後，何曼麗引述加拿大總理卡尼（Mark Carney）近日提到，中型國家必須攜手合作，開創一條真正能產生影響力的「第三條道路」。今晚，在這麼多長期友人與夥伴的陪伴下，可以清楚看到台加社會早已展現這樣的精神，未來能共同達成的成就，遠不止於此。

加拿大駐台北貿易辦事處19日舉辦「加拿大駐台北貿易辦事處40週年酒會」，由加拿大駐台代表何曼麗主持，台北市長蔣萬安、外交部次長陳明祺與會，一同上台舉杯慶賀。（記者黃靖媗攝）

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