美情報評估中共延遲攻台 我國安官員曝2大原因

中華民國國旗。（法新社檔案照）

美國國家情報總監辦公室公布「2026美國情報社群年度威脅評估」報告，評估中國現階段沒有計畫在2027年入侵台灣。我方國安官員今日說，中共延遲攻台的時間表，但不代表針對台灣的威脅就此結束，持續的政治干預、統戰操弄並不會就此放手，中國也依照整體戰略態勢和現實條件調整其侵略擴張的目標和期程。

評估報告指出，中國仍會繼續為統一台灣鋪路，也評估人民解放軍會繼續發展軍事計畫和能力以達到武統的目標；人民解放軍正穩定推進軍事能力，企圖奪取台灣，且在必要時擊敗美軍的介入。報告提到，中國領導層現階段沒有計畫在2027年入侵台灣，不過中國已表示，統一台灣是在2049年實現國家復興的必要條件。

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共軍清洗 影響聯合作戰

國安官員說，實際上，美國情報單位的評估是滾動檢討，以本年度來說，其觀察中國可能推遲其入侵台灣進度的基礎有兩點。首先，是中國在過去兩年非合理的大規模的軍中清洗，一方面反映了軍中腐敗及獨裁體系軍事統御的根本問題，一方面這影響其整合發展聯合作戰能力，這樣的整肅還在進行中，連帶在裝備整建、內部紀律一直到士氣，都讓中國的決策者必須一切以內部穩定為優先。

解放軍裝備、戰術 與美軍差距大

其次，官員說，過去幾個月來，接連幾場國際戰事的驗證，中國引以為傲的軍事裝備以及戰術技術，明顯距離他們自己所宣傳的，有令人驚訝的落差。這對中國軍方乃至於決策高層，都是很大震撼，畢竟這意味著當解放軍遭遇美軍或同級設備時，可能的結果。

國安官員說，上述兩個原因，讓中國從習近平原先聲稱要在2027年做好侵略台灣的準備，默默地採取戰略收縮，向後延遲了這樣的時間表。

「不代表對台威脅就此結束」

但官員強調，這一切並不代表針對台灣的威脅就此結束，持續的政治干預、統戰操弄並不會就此放手，中國也依照整體戰略態勢和現實條件調整其侵略擴張的目標和期程，同樣也會視美國及其友盟在所有國際地緣的嚇阻力變遷，而調整他們的對策。例如，本月14日起，解放軍就在美軍調動印太地區部隊前往中東的同一時間，立即啟動原本自2月27日以來暫時不以空軍騷擾台灣的做法，並同步在島鏈周邊恢復了有規模的海空軍力威脅。

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