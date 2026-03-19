台灣建構「區域救災走廊」 劉世芳：增6港口對接國際救援

總統府今召開全社會防衛韌性委員會第7次委員會議，由內政部長劉世芳報告「全社會防衛韌性國際合作─建構區域救災走廊」。（總統府提供）

總統府全社會防衛韌性委員會第7次委員會議今（19日）登場。內政部長劉世芳宣布建構「區域救災走廊」，除新增國際救援隊來台接待及撤離的6個港埠，強化人力、裝備器材與物資多元入境管道，今年9月首度在花蓮縣與台東縣演練，包括山區傷患透過直升機接駁至外海醫療船救援，以及船隻透過漁港運補物資至災區等項目。

今天會議由兼任全社會防衛韌性委員會執行秘書的劉世芳報告「全社會防衛韌性國際合作，建構區域救災走廊」，她指出，台灣自2001年薩爾瓦多地震至2023年土耳其地震，參與多次國際搜救任務均圓滿達成，具備建構多層次人道援助的投射能力，期盼未來在自由開放印太戰略下的台灣，可以參與國際人道的救援任務。

請繼續往下閱讀...

關於國際救援隊來台救災接待及撤離中心作業規定（RDC），劉世芳說，除了既有的台北、桃園、台中、高雄、花蓮等5座機場與花蓮港，已具備CIQS（海關、證照查驗、檢疫及安檢）快速通關能量外，2026年將進一步新增基隆、台北、台中、高雄、蘇澳及馬公等港口納入RDC作業規定，以強化外國來台支援救災的人力、裝備器材與物資多元的入境管道。

為驗證區域救災走廊，劉世芳指出，內政部規劃於今年9月16日至18日的「國家防災日」，於台東縣與花蓮縣展開大規模震災動員演練，此次將結合國際救援隊，深化國土安全與醫療通訊的跨部會協同作業。

人道走廊方面，若山區傷患面臨震後道路中斷及醫院收治傷患量能不足，將由直升機載運至外海醫療船舶救援；或由特搜隊協助送至集結點，再接駁至外海醫療船。物資運補方面，將模擬花蓮和平港的卸載集結，以及針對台東受災形成的「孤島」，透過外海大型船隻轉換駁船或小型拖船，經由漁港運補物資。

至於台灣的防災協作中心建置，劉世芳說，內政部設定「數位化、高機動、自給自足」三大核心目標，確保維生設備及災時應變運作能無縫接軌。截至2025年3月底，全國已籌組368處鄉鎮市區層級的防災協作中心，2026年將為每處防災協作中心編列110萬元、合計約4億480萬元，購置防救災緊急維生設備及辦理相關教育訓練，補充第一線防救災量能。

劉世芳並預告，2027年更深入基層，每一處村里辦公室編列15萬元、總計11億6220萬元，建置村里級的防救災緊急維生設備，以延長待援時間，強化自助互助能量，提升基層救災的韌性。期盼在防災協作中心建置完備後，可以和世界各國在國際人道救援或救災救難方面，提供更好的運作及協助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法