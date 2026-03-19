網傳卓榮泰赴日行程細節 行政院：「簡轉繁」變造文件

網傳卓榮泰赴日行程細節，行政院發言人李慧芝今（19）日表示，外交部已說明，經檢視其內容多處不符我國公文書格式，並出現明顯「簡轉繁」痕跡，整體研判為人為變造。（行政院提供）

社群平台 PTT 流傳行政院長卓榮泰赴日本東京巨蛋的「世界棒球經典賽」（WBC）行程細節，並稱卓揆的行程遭媒體揭露後，日方隨即表達「強烈抗議與遺憾」，對此，行政院發言人李慧芝今（19）日表示，關於網路流傳一份來源不明、內容疑似變造的文件，外交部已說明，經檢視其內容多處不符我國公文書格式，並出現明顯「簡轉繁」痕跡，整體研判為人為變造。

國民黨立委王鴻薇今天上午在立法院外交及國防委員會質詢外交部長林佳龍，查證日本高層極為震怒等事。王鴻薇說，根據爆料所稱，提到卓揆此行還有行政院攝影官及發言人隨行，日方希望低調零意外，質疑行政院是否有意要對外揭露。林佳龍承諾會盡快了解。

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對此，李慧芝強調，以變造文件散布錯假訊息、企圖誤導輿論，相關手法與過往資訊干擾操作如出一轍，屬惡意干擾我國對外關係的行為。有關卓揆赴日一事，台日雙方都表達此為單純的私人行程至明，類似變造、惡意操作的目的，並無法得逞。

外交部則表示，經外交部檢視，於網路平台散布之文件，其內容多處與我國公文書格式不符，並出現明顯「簡轉繁」痕跡，甚至夾雜簡體字，整體判斷為經人為變造之文件。

外交部指出，此類透過變造文件散布錯假訊息、意圖誤導輿論的行為，相關手法與過往資訊干擾操作相似，均屬惡意干擾我國對外關係的作為，企圖損害台日關係。

外交部呼籲，該文件已涉及變造及散布不實訊息，請各界切勿轉傳、任意引用或擴散來源不明之文件，以免誤導社會視聽，觸犯相關法律並影響國家整體外交利益。

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