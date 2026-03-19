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    首頁 > 政治

    網傳「高市對卓榮泰大震怒」 外交部抓包造假：夾雜簡體字

    2026/03/19 18:18 記者黃靖媗／台北報導
    行政院長卓榮泰赴日觀看世界棒球經典賽，PTT有網友曝光文件稱「高市對卓（榮泰）大震怒，謝系搞死台日關係」。（圖擷取自PTT）

    行政院長卓榮泰赴日觀看世界棒球經典賽，PTT有網友曝光文件稱「高市對卓（榮泰）大震怒，謝系搞死台日關係」。（圖擷取自PTT）

    行政院長卓榮泰赴日觀看WBC，為台灣隊加油，社群平台PTT今（19日）有網友曝光文件稱「高市對卓（榮泰）大震怒，謝系搞死台日關係」。對此，外交部澄清，該文件內容出現明顯「簡轉繁」痕跡，應為經人為變造的文件，手法與過往資訊干擾操作相似，企圖損害台日關係，呼籲各界勿轉傳、擴散來源不明文件。

    外交部今日下午說明，經檢視，於網路平台散布的文件，其內容多處與我國公文書格式不符，並出現明顯「簡轉繁」痕跡，甚至夾雜簡體字，整體判斷為經人為變造之文件。

    外交部指出，此類透過變造文件散布錯假訊息、意圖誤導輿論的行為，相關手法與過往資訊干擾操作相似，均屬惡意干擾我國對外關係的作為，企圖損害台日關係。

    外交部呼籲，該文件已涉及變造及散布不實訊息，請各界切勿轉傳、任意引用或擴散來源不明之文件，以免誤導社會視聽，觸犯相關法律並影響國家整體外交利益。

    外交部說明，有關卓榮泰赴日一事，台日雙方都表達此為單純的私人行程，類似變造、惡意操作的目的並無法得逞。

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