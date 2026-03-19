國防部曝特別預算自製、商購3千億 「對美軍購」總額浮現

我國國防特別預算中，包含對美採購M109A7自走砲等項目，圖為美國陸軍的M109A7自走砲實彈射擊畫面。（圖擷自美軍DVIDS網站）

為因應中共日益加劇的軍事威脅，政府擬提出8年期1.25兆元的國防特別預算，其法源基礎「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及各在野黨版本下周將由立法院外交及國防、財政委員會近期將聯席併案審查。針對預算分配，國防部在最新書面報告中揭露，本次特別預算規劃用於自製及商購的額度約為3000億餘元，平均每年約500億餘元。若以政府規劃特別預算總規模來推估，扣除自製與商購額度後，剩餘的9000億餘元，扣除設置14條兵工產線、美方關鍵技術技轉等額度，對美軍購總額越來越清晰。

國防部在今天最新書面報告中指出，目前公務預算的軍事投資額度，扣除持續案後的新增額度所剩無幾，必須仰賴特別預算一次性籌建戰力。據悉，在對美軍購部分，目前美方已知會國會的五大案項，包含M109A7自走砲、海馬士多管火箭飛彈系統、拖式2B反裝甲飛彈、ALTIUS無人機及標槍反裝甲飛彈，粗估總額約達台幣3150億餘元。

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為求加速關鍵戰力成軍，國防部說，針對前述5項軍購案其中4項美國政府已知會國會，且我方也已收到發價書的武器系統，已於3月12日請求立法院授權先行簽署發價書獲准，以免受限於預算尚未通過而延宕獲裝期程。

若以政府擬提出的8年期預算上限1.25兆元估算，扣除國防部揭露的自製及商購額度，再加上報告中明確提出要「增建14條兵工產線」，包括廠房、機具，還有新購武器的碉堡、基地等基礎建設需求，再加上取得美方關鍵技術轉移、籌購「台美共同研發及合作生產武器裝備系統」所需的研發授權、軍商購併行的彈藥籌獲等額度，證明今年2月媒體報導國民黨立委徐巧芯及黨內青壯派原擬提出8100億元版本，並稱「已涵蓋所有對美軍購」，應非空穴來風。

不過，這也同時證明在野黨立委其實對軍購總額度已心知肚明，也知道「3800億+N」或「4000億」絕對不夠，更沒有所謂缺乏透明、「流於黑箱」等情況。國防部近日也對此鄭重澄清，全案建案過程嚴謹，所謂政院版條例資訊「流於黑箱」、重大軍事採購「無法透過正常民主程序監督」、「以政治口水掩蓋行政失能」等論述絕非事實。

國防部當時強調，政院版草案是經過嚴謹的建案作業程序、符合國軍作戰需求；並已確認供售意願、輸出許可、產能排程等，受到美國政府、國會多次肯定與支持。國防部將持續向立法院及社會大眾溝通、爭取支持。

國民黨大老、台中市長盧秀燕近日出訪美國，首站就與美方溝通軍購議題，希望擺脫國民黨反國防、反美的汙名；但黨主席鄭麗文分批宴請立院黨團，今天首先邀請包括國防委員會在內的4個委員會合計26人，總計約有三分之一名單缺席，也不禁令外界好奇，是否少了可以說服黨中央和總召，對美軍購就已佔特別預算8100億（平均每年1012.5億元）的「關鍵席次」？

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