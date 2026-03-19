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    首頁 > 政治

    美揭中國「2027無攻台計畫」 陸委會：我們一向料敵從寬

    2026/03/19 18:05 記者陳鈺馥／台北報導
    美國情報總監辦公室發布「美國情報界年度威脅評估報告」，中國解放軍示意圖。（路透）

    美國情報總監辦公室發布「美國情報界年度威脅評估報告」，中國解放軍示意圖。（路透）

    美國情報社群年度威脅評估指出，評估中國現階段沒有計畫在2027年入侵台灣，目前也沒有統一時間表。陸委會發言人梁文傑今天強調，我們一向是料敵從寬，預料最壞的情況，不會因為某份報告，中共好像放緩對台動武的準備，我們就放緩加強國防的腳步。

    美國國家情報總監辦公室公布「2026美國情報社群年度威脅評估」報告，中國今年仍會繼續為統一台灣鋪路，也評估人民解放軍會繼續發展軍事計畫和能力，以達到武統的目標；報告指出，人民解放軍正穩定推進軍事能力，企圖奪取台灣，同時嚇阻，且在必要時擊敗美軍的介入。

    情報社群評估說，中國領導層現階段沒有計畫在2027年入侵台灣，目前也沒有確定的時間表來達成統一的目標，不過中國已公開表示，統一台灣是在2049年實現國家復興的必要條件。

    梁文傑在陸委會記者會表示，這份報告我們都有注意到，我們對於各種各樣的報告和分析，都會密切關注。但是還是重申政府的立場，我們一向是料敵從寬，預料最壞的情況，所以建軍、加強國防都是按照既定步伐前進，不會因為某份報告說中共好像放緩了對台動武的準備，我們就放緩我們的腳步。

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