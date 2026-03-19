中國踩線團申請赴金馬遭擋？梁文傑：沒有上海市授權

有媒體報導，有兩批上海旅客申請赴金馬3日遊，但陸委會遲未審核通過。陸委會發言人梁文傑指出，據我們了解，這團並沒有上海市的授權。（記者陳鈺馥攝）

中國文旅部2月4日恢復上海民眾赴金門、馬祖旅遊，有媒體報導，有兩批上海旅客申請赴金馬3日遊，但陸委會遲未審核通過。陸委會發言人梁文傑今天指出，這個不過才幾個人，還一直在媒體上放話，聲稱陸委會不讓他們進來，且據我們了解，這團並沒有上海市的授權。

陸委會18日發布新聞稿說明，有關上海居民申請赴金馬旅遊個案，移民署已將相關意見回復我方代申請旅行社。我們注意到，中國文旅部發布之訊息及國台辦的談話，目前僅宣稱將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，能否成為中方的政策作為，須視中方正式宣布相應措施，讓雙方政策能夠對接，使其順利落實執行。

請繼續往下閱讀...

關於上海旅客是踩線團或個人名義申請觀光？梁文傑表示，上海部分並沒有看到中方公告官方措施，目前只是嘴上的宣示。這兩個團我們不知道是什麼名義，到底是踩線團或個人觀光，我們不清楚，對方說不是踩線團，目前還在詢問是什麼性質，無論如何還是以官方公告為主。

是否會准許上海團赴金馬旅遊？梁文傑說，踩線團是當地旅遊業者，譬如廈門市旅遊協會的業者，組一個團到金門考察景點和食宿，才知道未來待團食宿要如何安排。以上次來講，金門旅行同業公會邀請廈門來踩線，馬祖也是旅遊協會申請讓福州來踩線，上海這個團目前還是不清不楚，我們請他們把性質釐清，究竟是個人來玩，還是代表上海是來的。

媒體問及，若該團以個人申請來台觀光會准嗎？梁文傑回應，如果用個人名義的話，也要說清楚是個人名義，又想稱是踩線團，又想宣稱是首發團，又想用個人名義，他們必須把話說清楚，我們才能處理。這團不過才幾個人，一直在媒體上放話，聲稱陸委會不讓他們進來，但據我們了解，這團並沒有上海市的授權。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法