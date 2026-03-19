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    首頁 > 政治

    國台辦拋「遮風擋雨」護航李貞秀 梁文傑嗆：還把她當PRC國民

    2026/03/19 17:35 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    中配李貞秀有雙重國籍、戶籍爭議，被認定不具立委參選資格。中國國台辦發言人陳斌華昨宣稱，將採取必要措施為中配「遮風擋雨」，並揚言「堅決打擊肆意打壓迫害中配群體的首惡分子」。陸委會發言人梁文傑今天回嗆，如果你今天要幫她遮風避雨，就表示還把她當作是中華人民共和國國民。

    陳斌華聲稱，「民進黨當局」反覆操弄中配群體及其子女戶籍問題，並刻意將戶籍問題與所謂「國籍」問題混淆，其目的就是要打壓迫害中配，剝奪其正當權利，夾帶「兩國籍」私貨。

    陳斌華更說，「我們對此予以強烈譴責，將採取必要措施為中配遮風擋雨，維護兩岸婚姻群體的正當權利，同時堅決打擊肆意打壓迫害中配群體的首惡分子」。

    梁文傑在陸委會記者會指出，今天剝奪李貞秀在台灣擔任立委資格的是對岸，講更清楚一點，就是因為國台辦立場的關係，你讓李貞秀在台灣沒有辦法當立委，現在又要幫她說話，然後幫她遮風避雨，這不是很矛盾嗎？

    梁文傑痛批，我再講清楚一點，如果你今天要幫她遮風避雨，就表示還把她當作是中華人民共和國國民，才需要這樣做。今天你幫她遮風避雨，明天可能就叫她做東做西。

    梁進一步說，因為中共法律「國安法」、「反間諜法」、「情報工作法」也好，就是會叫妳做東做西，所以才會要求國家單一忠誠義務，這是我們堅守的東西。再強調一遍，今天不讓李貞秀擔任中華民國立委的是對岸，對岸就不要再幫李貞秀說什麼話，因為這個在邏輯上是矛盾的。

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