酸民進黨自證「軍購排擠民生」 國民黨：主計總處打臉政治話術

國民黨中央黨部。（資料照）

國民黨今日指出，行政院主計總處最新說明坦承，在編列115年度預算後，扣掉軍購特別條例預算，整體舉債空間約僅剩500多億元，並表態國民年金的調升「財務無法負擔」，這不正是民進黨自己證明「國防特別預算排擠民生福利」的鐵證？等同打臉自己。

國民黨直言，行政院規劃高達1.25兆元的國防特別預算，卻未釐清項目內容與執行期程，反而先擠壓國家整體財政空間，如今連主計總處都不得不承認，這樣的編列方式，已經直接影響其他重要民生政策的推動，所謂「不會排擠民生」的說法，顯然只是政治話術。

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國民黨強調，相較行政院一次性編列鉅額預算的作法，國民黨主張採取「分階段、依程序」的軍購方式，優先處理已成熟、已完成程序的軍售案，並隨著後續建案完成再逐步編列預算，不僅能確保國防戰力穩定提升，也能避免對國家財政造成瞬間壓力，更不會犧牲人民應有的基本保障。

國民黨指出，主計總處在立法院清楚說明，若再加上目前規劃中的軍購特別預算，原本僅約1800億元的舉債空間，將被大幅壓縮到僅剩500多億元，也因此包括國民年金調升至8000元甚至1萬元，以及老農津貼提高至1萬5000元等方案，都因「財務無法負擔」而被否決，長輩的基本保障將被直接排在軍購預算之後。

國民黨質疑，民進黨口口聲聲說「照顧弱勢」、「年金改革後要讓制度更永續」，結果真正面對預算時，第一個被犧牲的卻是長者與農民的基本生活保障，難道在民進黨眼中，人民的晚年生活，只能為錯誤的預算編列讓路？

國民黨說，國防與民生從來不是二選一，唯有理性編列預算、分階段推動軍購，才能兼顧國家安全與人民福祉，而不是讓錯誤的政策選擇，變成全民共同承擔的代價。

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