辜仲諒嚴肅出庭！聽到棒球瞬間展笑顏：中華隊很棒、贏韓國很開心

原本一臉嚴肅的辜仲諒，聽到棒球馬上展開笑顏。（記者楊心慧攝）

2026世界棒球經典賽於3月4日至8日於東京巨蛋登場，中國信託慈善基金會董事長、中華棒協理事長辜仲諒因捲入中信銀澄清湖大樓購地案，於2月4日赴高院開庭，辜仲諒當時在法庭上談起棒球滔滔不絕，並當場分析賽事，還說打贏韓國會放鞭炮。纏訟20年的「紅火案」今天開庭，結束後媒體問到棒球，辜仲諒從原本的嚴肅，瞬間展開笑顏，並說中華隊很棒，贏韓國很開心。

辜仲諒上月4日在法庭上談起棒球，當場分析賽事，並稱中華隊3月5日對澳大利亞有把握，隔天3月6日若輸日本也沒關係，認為台灣隊可以贏捷克，至於3月8日打韓國的部分相當重要，他更強調要全力贏韓國，那天晚上打贏的話，會放鞭炮。由於辜仲諒目前限制出境，但因身為棒協理事長的辜，要率中華隊出國征戰，連檢方都同意解禁。

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辜仲諒今為另一件案子被控操縱股價、插旗兆豐金的「紅火案」開庭，結束後嚴肅地走出法院，但一聽到媒體問到棒球，馬上展開笑顏，媒體問到：「上次說打贏韓國會放鞭炮有放嗎？打贏開不開心？」辜仲諒則大笑說：「有，當然開心」。

針對是否認為中華隊雖敗猶榮，辜仲諒表示，中華隊很棒，輸了兩場又反攻回來，很棒、很不容易。

辜仲諒開完庭神色嚴肅步出高院。（記者楊心慧攝）

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