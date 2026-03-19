文化總會更名Taiwan 陸委會：避免誤認成中共代表團

陸委會發言人梁文傑今日強調，用「Chinese Cultural Association」這個名稱到國外，會以為是中華人民共和國的代表團來辦活動，更改英文名稱有必要性。（記者陳鈺馥攝）

中華文化總會17日召開會員大會完成更名程序，將英文名稱改為「National Cultural Association of Taiwan」（簡稱NCAT），刪除Chinese。中國國台辦昨日痛罵，這是操弄「去中華化」一齣鬧劇，必將遭到全體中華兒女堅決反對，絕對是沒有前途的。陸委會發言人梁文傑今日強調，用「Chinese Cultural Association」這個名稱到國外，會以為是中華人民共和國代表團來辦活動，更改英文名稱有必要性。

國台辦發言人陳斌華聲稱，泱泱中華，歷史何其悠久，文明何其博大，綿延不斷生生不息的中華文化是兩岸同胞的共同精神家園和精神命脈，維繫民族情感、凝聚民族認同的堅固紐帶。

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陳斌華批評，台灣中華文化總會更名是「民進黨當局」在文化領域變本加厲「去中國化」，操弄去中華化的一齣鬧劇，本質是妄圖割斷兩岸同根同源的文化血脈，製造台灣文化獨立於祖宗中華文化的虛假敘事，是典型的作賊心虛，妄圖偷偷摸摸一步步掏空中華內涵，為台獨分裂圖謀鋪路，「我們對此堅決反對」。

陳斌華說，台灣文化根植於中華文化，這是基本事實，也是廣大台灣同胞的集體共識，不容竄改和否認，任何藉更名搞台獨分裂，企圖割裂民族根脈的做法，都違背民意潮流，傷害民族感情，必將遭到全體中華兒女堅決反對，絕對是沒有前途的。

對此，梁文傑指出，中華文化總會更改英文名稱，我們認為有它的必要性，因為中華文化總會原本英文名稱是「Chinese Cultural Association」，這個名稱到國外去辦活動，譬如到大阪、芬蘭辦活動，外國會以為是中華人民共和國的代表團來這邊辦活動，那就失去辦活動宣揚台灣文化的基本目的。

梁文傑談及，文化總會把英文名稱改成台灣文化總會，這個有現實上的需要，總不能拿納稅人或很多企業贊助的錢去國外辦活動，結果變成是在幫中華人民共和國宣傳，「我想一般人都不會接受，至於國台辦怎麼批評，那是他們的事」。

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