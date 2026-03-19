賴士葆喊「首爾改回漢城才夠刺激！」 林佳龍沒在怕：列入意見

外交部長林佳龍。（記者叢昌瑾攝）

南韓電子入境卡系統將台灣列為「中國（台灣）」，我國外交部昨日祭出反制措施，將我國「外僑居留證」中原列「韓國」之名稱調整為「南韓」。國民黨立委賴士葆今日進一步建議，應該稱呼為「北朝鮮（南韓）」，並將首爾改稱漢城「才夠刺激」。對此，外交部長林佳龍呼籲立院做成決議，將能增加我方談判空間。

立法院外交及國防委員會今日邀請外交部長林佳龍報告業務概況，並備質詢。國民黨立委賴士葆質詢關切我國政府為反制矮化，將「韓國」更名「南韓」一案。

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林佳龍說明，我國希望南韓政府能重視我方意見，不要把我國變成「中國（台灣）」，在世界各國大部分都是以「台灣」呈現。

賴士葆批評，林佳龍現在說得很大聲，但動作很虛，「人家講你『中國（台灣）』是實錘，按照你的觀點就是把你矮化，可是你說要稱他為南韓，這個是虛的」，他認為，南韓是中性名詞，沒有任何矮化。

林佳龍解釋，南韓一直自稱大韓民國，10年前韓方向我方拜託再拜託，不要叫他們南韓，要叫他們「大韓民國」，簡稱「韓國」。

賴士葆接著建議，我國如果要真的「實錘」，應該稱呼南韓「南朝鮮（南韓）」；林佳龍答覆表示，「如果立法院做成決議的話，就增加我們談判的空間啦！」但事實上南韓國號是「大韓民國」。

賴士葆聽了馬上打斷，說「我們很少講大韓民國啦，這麼繞口！」又再建議進一步「把首爾改回漢城，才夠刺激！」林佳龍遲疑地反問，「這是委員的建議嗎？我們都會列入…會反應委員的意見」。

林佳龍表示，外交就是要虛實相倚，我方與韓方政府交涉，同時民間交往仍很熱絡，台灣能講道理告訴韓方我們的立場，並以實力作為後盾，期待南韓政府可以務實處理這件事。

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