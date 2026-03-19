漏網鏡頭》陳玉珍出席國民黨團餐敘 兩腳鞋不同色

國民黨立院黨團19日宴請黨團成員，立委陳玉珍兩隻腳穿著不同顏色的球鞋，展現獨特穿搭品味。（記者羅沛德攝）

國民黨立院黨團今天中午宴請黨團成員，出席餐敘的立委陳玉珍刻意穿著左右腳不同顏色的鞋子，展現獨特的穿搭潮品味。

立法院外交及國防委員會將在23日排審朝野三版本軍購特別條例草案，國民黨立院黨團19日宴請黨團成員餐敘，國民黨主席鄭麗文、副主席兼秘書長李乾龍、副主席蕭旭岑等人都受邀與會，時機敏感引發議論。

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立委陳玉珍在餐會開始後才匆匆入席，一身輕鬆運動服飾，搭配顯眼的左淺藍、右粉紅兩腳不同顏色的球鞋，穿搭品味在眾立委中格外「跳tone」。

國民黨立院黨團19日宴請黨團成員，立委陳玉珍穿著不同顏色的球鞋出席餐敘，左淺藍、右粉紅。（記者羅沛德攝）

國民黨立院黨團19日宴請黨團成員，出席餐敘的立委陳玉珍刻意著左右腳不同色鞋，展現獨特的穿搭潮品味。（記者羅沛德攝）

立法院外交及國防委員會將在23日排審朝野三版本軍購特別條例草案，國民黨立院黨團19日宴請黨團成員及黨中央高層，餐會結束後，黨主席鄭麗文（中）在黨團總召傅崐萁（右）、立委陳玉珍（左）陪同下步出餐廳。（記者羅沛德攝）

席間鄭麗文（左）開心與陳玉珍（右）合照，展現兩人好交情。（記者羅沛德攝）

餐會結束後，國民黨主席鄭麗文（中）在黨團總召傅崐萁（右）、立委陳玉珍（左）陪同下步出餐廳。（記者羅沛德攝）

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