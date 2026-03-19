為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    漏網鏡頭》陳玉珍出席國民黨團餐敘 兩腳鞋不同色

    2026/03/19 15:59 記者羅沛德／台北報導
    國民黨立院黨團19日宴請黨團成員，立委陳玉珍兩隻腳穿著不同顏色的球鞋，展現獨特穿搭品味。（記者羅沛德攝）

    國民黨立院黨團19日宴請黨團成員，立委陳玉珍兩隻腳穿著不同顏色的球鞋，展現獨特穿搭品味。（記者羅沛德攝）

    國民黨立院黨團今天中午宴請黨團成員，出席餐敘的立委陳玉珍刻意穿著左右腳不同顏色的鞋子，展現獨特的穿搭潮品味。

    立法院外交及國防委員會將在23日排審朝野三版本軍購特別條例草案，國民黨立院黨團19日宴請黨團成員餐敘，國民黨主席鄭麗文、副主席兼秘書長李乾龍、副主席蕭旭岑等人都受邀與會，時機敏感引發議論。

    立委陳玉珍在餐會開始後才匆匆入席，一身輕鬆運動服飾，搭配顯眼的左淺藍、右粉紅兩腳不同顏色的球鞋，穿搭品味在眾立委中格外「跳tone」。

    國民黨立院黨團19日宴請黨團成員，立委陳玉珍穿著不同顏色的球鞋出席餐敘，左淺藍、右粉紅。（記者羅沛德攝）

    國民黨立院黨團19日宴請黨團成員，立委陳玉珍穿著不同顏色的球鞋出席餐敘，左淺藍、右粉紅。（記者羅沛德攝）

    國民黨立院黨團19日宴請黨團成員，出席餐敘的立委陳玉珍刻意著左右腳不同色鞋，展現獨特的穿搭潮品味。（記者羅沛德攝）

    國民黨立院黨團19日宴請黨團成員，出席餐敘的立委陳玉珍刻意著左右腳不同色鞋，展現獨特的穿搭潮品味。（記者羅沛德攝）

    立法院外交及國防委員會將在23日排審朝野三版本軍購特別條例草案，國民黨立院黨團19日宴請黨團成員及黨中央高層，餐會結束後，黨主席鄭麗文（中）在黨團總召傅崐萁（右）、立委陳玉珍（左）陪同下步出餐廳。（記者羅沛德攝）

    立法院外交及國防委員會將在23日排審朝野三版本軍購特別條例草案，國民黨立院黨團19日宴請黨團成員及黨中央高層，餐會結束後，黨主席鄭麗文（中）在黨團總召傅崐萁（右）、立委陳玉珍（左）陪同下步出餐廳。（記者羅沛德攝）

    席間鄭麗文（左）開心與陳玉珍（右）合照，展現兩人好交情。（記者羅沛德攝）

    席間鄭麗文（左）開心與陳玉珍（右）合照，展現兩人好交情。（記者羅沛德攝）

    餐會結束後，國民黨主席鄭麗文（中）在黨團總召傅崐萁（右）、立委陳玉珍（左）陪同下步出餐廳。（記者羅沛德攝）

    餐會結束後，國民黨主席鄭麗文（中）在黨團總召傅崐萁（右）、立委陳玉珍（左）陪同下步出餐廳。（記者羅沛德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播