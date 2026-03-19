北市府簽約輝達背後因素複雜 蔣萬安：退休後想寫回憶錄揭秘

台北市長蔣萬安出席臺北國際城市論壇，會後並與所有出席外賓一同合影。（記者田裕華攝）

台北市長蔣萬安今天出席「台北國際城市論壇」，致詞並主講「AI x未來城市：永續治理新藍圖」時，先以「呷飽沒」開場，推薦外國賓客喝豆漿、吃蛋餅與小籠包，並以台灣早餐比喻，世界對於人工智慧的渴求，台北市也會持續創新突破，並已訂定人工智慧執行指引導入公務部門；另他也提到，2月與輝達簽約，背後因素複雜，以後可以寫回憶錄揭秘，但現在還沒有要退休。

蔣萬安表示，台北市政府已訂定2035年前，躋身全球前10大AI城市的發展目標，並率全國之先發布「人工智慧執行指引」，為公務體系提供明確作業依循，讓公務員在合規前提下勇於創新，同時逐步建構完整AI產業生態系，吸引更多國際投資。

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他也分享台北市推動「智慧綠色廊道」、「院前院後急重症整合資訊平台」成果，透過AI預測救護車抵達路口時間，並且自動調整號誌，平均每趟可節省42秒，降低逾6成事故風險；台北也為全球首個在緊急救護網全面導入AI心電圖（EKG）的城市，可於送醫途中即時判讀，提升心肌梗塞辨識率，每提前1分鐘，患者存活率可提升6%。

蔣萬安指出，去年11月有名美國遊客於象山登山時心臟病突發，透過AI救護系統即時傳輸生理數據，讓醫院在病患抵達前完成設備與醫療團隊準備，成功挽回寶貴生命。台北去年榮獲IEEE智慧城市競賽開發中經濟體類別首獎，近期更被評為全球最具「Sticky」的城市，代表台北不僅值得造訪，更讓人願意留下來生活。

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