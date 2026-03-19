國民黨選情漸壞？ 黃暐瀚示警：藍正在「無痛失血」

《美麗島電子報》民調顯示李四川聲勢下滑。（資料照，記者羅國嘉攝）

國民黨近期在立法院表現強勢，支持者仍沈浸在去年大罷免「32：0」的勝利喜悅中，但資深媒體人黃暐瀚示警，根據最新兩份具公信力的民調顯示，藍營選情正陷入「無痛失血」的危機。他直指，國民黨的「黨意」與社會「民意」已出現明顯落差，若不即時止血，恐將面臨回天乏術的困境。

黃暐瀚今日在臉書發文指出，根據TVBS民調顯示，台南市長參選人謝龍介，原本在去年大罷免後，已將差距縮小至5%，但在過去半年內支持度直線滑落，目前已輸給對手陳亭妃達23%。另外，《美麗島電子報》針對藍營極具信心的新北市進行調查，發現參選人蘇巧慧民調上升、李四川下滑，兩人的差距竟然只剩1.1%。

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針對這兩名藍營一北一南知名選將，面臨對手上升、自己下滑的現象，黃暐瀚認為原因相當明顯。他點出兩大關鍵因素，分別是黨主席鄭麗文的兩岸路線，以及藍營在立法院面對軍購條例的表現。然而，這兩件事在藍營選民心中卻是「大加分」的事情，這顯示國民黨的「黨意」與台灣社會的「民意」已經出現明顯落差。

黃暐瀚直言，藍營支持者目前不相信這些警訊，仍懷抱著「藍白有六成支持度」的心情，直接忽視民調下滑的事實，繼續期待碾壓綠營的到來。他強調，無痛失血雖然暫時感覺不到痛楚，但藍營操盤手現在就該開始擔心，因為如果不立即止血，未來的選情將面臨極大挑戰。

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