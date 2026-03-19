監院糾正中市府 批張應當性騷霸凌案調查未顧隱私、補救不足

監察院。（資料照）

前台中市政府公捷處處長張應當涉性騷擾及職場霸凌案，監察院今（19）日發布新聞稿指出，台中市交通局於調查過程中，未顧及受害人隱私保護及依規協助請假休養，勞工局亦未積極統籌諮商及扶助資源，致使被害人需自行付費承擔，皆未落實性平法「立即有效補救措施」。監察院已於18日通過監委葉大華、葉宜津調查報告，正式糾正台中市政府。

監察院今天發布新聞稿表示，張應當於任職期間濫用機關首長權勢地位，對同仁性騷擾及職場霸凌，造成多名被害人人格、名譽、心理嚴重侵害。其上級主管交通局長葉昭甫獲悉後，未善盡督管職責，容任不法行為持續發生逾2年，嚴重侵害公務員應享有的基本勞動人權。針對兩人違失情節重大，監察院已先於今年2月10日全票通過彈劾。

請繼續往下閱讀...

針對調查過程中的缺失，監委葉大華、葉宜津指出，台中市交通局竟讓受害人於局內公共空間排隊等候訪談，甚至將相關訪談紀錄外包給廠商打字，疏於採取避免身分曝光的必要措施，專業性及敏感度均顯有不足。此外，縱使受害人提出「建議休養3個月」之診斷證明，該局人事室仍於其病假用罄後即要求復職，未積極協助並告知得依規以事假充抵或申請留職停薪，支持作為流於最低限度。

調查報告亦揭露，勞動部已彙整專供被害人的法律及諮商資源，但交通局人事室案發後僅以LINE傳送一般性的「台中市政府多元化服務資源一覽表」，無異捨近求遠。同時，市府「補助工作場所性騷擾案件心理諮商費用」之申請要件、程序及承辦窗口皆付之闕如，且被害人對市府依法編列的法律扶助專項預算毫無所悉，凸顯權責機關對法規掌握匱乏，使受害人需獨自承擔衍生的法律與經濟負擔，殊屬不當。

監委並點名台中市勞工局，指出勞工局接獲通報後，應積極追蹤監督並視個案提供協助，惟本案中未見勞工局就受害人請假休養需求提供具體協調作為，對於既有之心理諮商及法律扶助資源，亦未積極統籌、橫向整合提供予被害人，導致補救措施無法即時銜接，通報制度未發揮應有功能。

監委呼籲，該局允應就性騷擾事件之資源整合、權益告知及督導機制，全面檢討改進。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法