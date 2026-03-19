表態挺鄭麗君選北市長 簡舒培：最強母雞帶動改變

2026台北市長選舉，傳出民進黨4月將推派行政院副院長鄭麗君參戰。（資料照）

2026年底九合一選舉，民進黨台北市長人選傳出4月將推派行政院副院長鄭麗君參選。民進黨籍台北市議員簡舒培今（19）日在臉書發文表態說，基層戰力已經準備好，相信鄭麗君會是帶領台北25位戰將、整合團隊氣勢的最強母雞。

簡舒培表示，民進黨台北市議員25位戰將已經全數出列、整隊完成，基層戰力準備好，就待母雞帶領團隊向前衝刺。在眾多人選中，鄭麗君始終是最受期待的一位，她一路走來立場堅定、價值清晰；就任行政院副院長後，在國際關稅變局中站上第一線，為台灣爭取關鍵利益，獲得社會高度肯定。

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她認為，在變動的局勢中，能穩住方向、清楚判斷、有效應對，正是首都領導者最關鍵的能力。鄭麗君不只是優秀人選，更會是帶領台北25位戰將、整合團隊氣勢的最強母雞。她衷心期盼，若由鄭麗君帶領台北打下一場精彩的戰役，穩健前行、帶動改變，這不只是選舉的勝負，更會是台北最大的好事。

台北市議員簡舒培農曆年後收到行政院副院長鄭麗君的賀卡，今表態支持鄭麗君參選台北市長。（取自簡舒培臉書）

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