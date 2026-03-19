李四川拋「校校有公托」 黃國昌：用政策回應才是人民所要

國民黨新北市長參選人李四川表示，未來擬跟進北市推出「校校有公托」；對此，民眾黨新北市長參選人黃國昌今肯定指出，當不同政黨願意用政策回應人民需求，「這正是台灣民主該有的樣子」。（資料照）

前台北市副市長、國民黨新北市長參選人李四川今表示，未來擬跟進北市推出「校校有公托」，將托育導入校園空間，減輕家長養育負擔；對此，民眾黨黨主席、新北市長參選人黃國昌肯定指出，當不同政黨願意用政策回應人民需求，而不是用抹黑與攻擊轉移焦點，「這正是台灣民主該有的樣子」。

黃國昌今（19）於臉書發文表示，上週，我完整提出「新北教育六道處方」，主張將公共托育占比提升至七成、公托邁向免學費，讓家長不再為「抽不中、付不起」而焦慮。本週，我再提出「高齡友善三支柱」，推動「銀壯教保員」制度，讓壯世代有機會回饋社會、增加收入，同時補足第一線托育人力缺口。

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他肯定，國民黨參選人李四川也提出「校校有公托」的方向。當不同政黨願意用政策回應人民需求，而不是用抹黑與攻擊轉移焦點，這正是台灣民主該有的樣子。

黃直言，我們必須誠實面對現實，新北0至2歲幼兒約5.8萬人，實際僅1.4萬人進入托育體系；公托僅占全市托育機構1/3，代表多數家庭並非「自由選擇」，而是在高價私托與有限公托之間被迫妥協。托育，已經不是單純的家庭問題，而是結構性的市場失衡。因此，將公托提升至七成，不只是「多蓋幾間」，而是重建整體托育市場的價格與品質機制。當公共體系成為主體，家長才能真正用品質做選擇，而不是被價格綁架。

黃國昌表示，托育現場長期面臨人力荒與高流動率，為此，他提出的「銀壯教保員」不是口號，而是具體的治理工具：透過培訓與制度設計，讓壯世代投入臨托、延托等支持性工作，既補人力、也穩品質，形成世代共融的正向循環。他強調，新北已經有基礎，過去侯友宜市長將托育政策，當作是城市競爭力的核心基礎建設來努力。讓新北托育機構數量成為全國最高、收托人數最多。因此下一步，需要的是在服務與家庭可負擔性上全面升級。

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