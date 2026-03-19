藍營政治世家温芝樺參戰彰化市長 同黨陳文賓喊「選到底」、綠營黃柏瑜沒在怕

彰化縣議員温芝樺宣布參選彰化市長，爭取國民黨提名。（取自温芝樺臉書）

彰化市長選舉熱鬧了！出身政治世家的3連霸縣議員温芝樺，今天（19日）宣布參選彰化市長，將爭取國民黨提名；對此，同屬藍營彰化市代會主席陳文賓強調「選到底」，民進黨提名參選人、縣議員黃柏瑜則是沒在怕，一切照既定步驟走！

國民黨彰化縣黨部表示，一切以登記為主，如果有超過一人登記，就先進行協調，協調不成再做民調。

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温芝樺指出，她一路從市民代表到縣議員，許多選民都希望她參選彰化市長，她希望透過初選機制，能代表國民黨參選，能夠成為彰化市300年來第一位女市長。她的參選不是「公主復仇記」或是政治恩怨，而是她已經準備好了，她想要為家鄉做事。

由於温芝樺的父親温國銘與大伯陳杰都曾擔任過彰化市長，前後長達12年，母親温吳麗卿曾在2009年底參選彰化市長失利，哥哥温宗諭是現任的民眾黨彰化縣黨部主委。伯母陳蔣秀美曾任縣議員，姑姑温由美曾任彰化市代會副主席、叔叔温錫金曾任國大代表，而現任的彰化市代表黃稜茹與凌巧芸則是其兄嫂與表妹。

同樣也要爭取國民黨提名的陳文賓指出，希望黨部再協調看看，但他一定會選到底。

今年才31歲的黃柏瑜，頂著英國名校劍橋大學碩士，2022年首戰就高票當選縣議員，這次轉戰彰化市長。他表示，他照著自己的腳步全力備戰，在基層跑行程，選民都給他很大的迴響與支持！

民進黨籍彰化市長林世賢即將兩屆任滿，將回鍋參選彰化縣議員，當年林世賢在2018年則是從民進黨邱建富接下市長棒子，如今綠營完成提名，藍營則出現強棒對決局面。

彰化市代會主席陳文賓表態爭取國民黨提名，參選彰化市長。（取自陳文賓臉書）

彰化縣議員黃柏瑜獲民進黨提名參選彰化市長。（資料照）

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