吳宗憲推「宜蘭線+1」 主張「北北基桃宜」生活圈

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲（右3），推出「宜蘭線+1」對接全台資源的政見。（記者王峻祺攝）

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲，今天推出「宜蘭線+1」政見，強調宜蘭具備宜居優勢，但面臨青年外流、招商困難及農產出口挑戰等劣勢，認為未來必須打破行政壁壘，以跨縣市合作為核心，從交通、農業、科技和觀光等4大面向，對接全台資源，「我們不能自甘為誰的後花園，要有做大的勇氣！」

吳宗憲今天主張將既有「北北基桃」生活圈，擴張為「北北基桃宜」，表示宜蘭與雙北、桃園、基隆僅有1小時車程，應透過「區域聯合治理」進行政策對接，讓公共服務與基礎建設和鄰近城市共榮，解決過去閉門造車的治理瓶頸，實現真正的1日生活圈。

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另外，面對國際貿易保護主義及關稅挑戰，吳宗憲提出建立「南部農業策略聯盟」，將宜蘭知名鬼頭刀、稻米、三星蔥等農漁特產，透過銷售配送、技術授權與聯合投資，打入西部及南部市場，並積極推動農產品進入全國校園營養午餐，增加附加價值並穩定在地農民收益。

針對宜蘭科學園區進駐率及在地就業問題，吳宗憲計畫邀請新竹、苗栗等科技縣市，成立「High-Tech產官學策略聯盟」，透過半導體、AI、大數據產業佈局，加速宜蘭產業轉型，讓在地年輕人能在家鄉找到高薪工作，無需北漂也能陪伴家人。

吳宗憲也承諾，宜蘭交通建設是觀光命脈，將優先推動「台62線延伸」、「鐵路高架化」及橫向快速道路施工，解決假日塞車痛點，並主張提升觀光CP值，重塑經營超過20年的舊有模式，同時爭取台北國際會議移師宜蘭舉辦。

吳宗憲說，「宜蘭線＋1」不只是縣市加法，而是影響力與競爭力的乘法，未來宜蘭不再只是被動的地理概念，而是積極參與區域治理與科技競賽的現代城市。（14:28更新）

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