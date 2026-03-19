林佳龍嘆外交官像「台灣阿信」 仍有國人去杜拜「喊也喊不聽」

外交部長林佳龍19日出席立法院外交及國防委員會報告業務概況並備詢。（記者叢昌瑾攝）

中東戰火尚未停歇，外交部稍早指出，已有2397名滯留中東國人順利返台。外交部長林佳龍今（19）日於立院答詢感嘆，外交部就像「台灣阿信」，拚死拚活努力服務國人，但仍有國人現在要去杜拜，「喊也喊不聽」，呼籲國人關心自身安全。

立法院外交及國防委員會今日邀請外交部長林佳龍報告業務概況，並備質詢。民進黨立委王義川質詢關切，尚有多少台灣旅行團及旅客在國外，以及外交部援助滯留中東國人的情況。

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林佳龍表示，基於人道援助，外交部不會阻擋民眾搭乘哪國籍航空離境，包含中國；現在戰爭尚未結束，他日前主持視訊會議，要求相關單位檢討並提出改進措施，「歐洲團、非洲團、中東團，台灣人真的出國實力很強啦！」

林佳龍感嘆，外交部很像「台灣阿信」，外交部111個外館中，許多外館沒有外交特權，仍拚死拚活地努力服務國人，但有些旅行團要玩完才回來。根據外交部協助國人離境中東的經驗，近兩週都是轉機的團，不是滯留中東當地的民眾。

林佳龍指出，現在還有人要去杜拜，「喊也喊不聽」，這幾天旅行團還要出去，他呼籲國人「稍微關心一下自己的安全」，政府是盡力，但也是有限的。

另外，民進黨立委林楚茵質詢指出，近期有民眾反映，因戰事影響行程卻遭旅行社要求扣除訂金甚至追加費用，恐迫使民眾在風險下仍選擇出國，呼籲外交部應與交通部合作，盤點相關狀況，建立更完善的應對機制。

對此，林佳龍表示，過去疫情期間已有類似經驗，可透過政府與旅行業協調，減少業者與旅客損失，避免風險轉嫁，相關建議將納入評估。

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