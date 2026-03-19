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    首頁 > 政治

    人力銀行「某某立委」徵人！一查地址竟是翁曉玲 網酸：自知很討人厭......

    2026/03/19 15:22 即時新聞／綜合報導
    國民黨立委翁曉玲。（資料照）

    國民黨立委翁曉玲。（資料照）

    有網友發現，近日一則人力銀行的徵才頁面出現「某某立法委員國會辦公室」的職缺，根據上面的資訊查詢後發現，地點是國民黨立委翁曉玲的國會研究室，貼文一出引發熱議，網友嘲諷「哪位立委這麼丟臉？連徵人的名字都不敢寫上！」。

    104人力銀行網站近日PO出一則「某某立法委員國會辦公室」徵才文，該職缺在尋找法務助理，工作內容 1.法案與預算研究及提案撰寫 2.撰寫質詢稿、談參 3.政策議題資料蒐集與彙整 4.協助民眾陳情事項 5.其他主管交辦事項，月薪為4萬1500元，聯絡人為湯小姐，產業描述為政府／民意機關，電話、資本額、傳真、員工人數皆為暫不提供，地址是台北市中正區濟南路一段3之1號B1 2120室。

    徵才的公司簡介還寫著，「我們重視每一位員工，除了有良好工作環境、也提供學習及成長的空間，歡迎優秀的朋友一起加入國會辦公室的工作行列。」福利制度包含週休二日、勞健保、年終獎金等，依勞基法相關規定辦理。

    將徵才資訊提供的地址查詢後發現與翁曉玲國會研究室同地址，網友們看到貼文後紛紛留言「以後可以都叫翁曉玲某某立委嗎」、「那不就表示自知很討人厭才不敢講，跟味全旺旺這種藏商標的一樣」、「留友看毀憲亂政的翁大上人徵助理還不敢寫出來」、「徵人不是都資訊透明清楚嗎？不透明的徵人廣告104怎麼可以刊登」、「以後大家開職缺都寫某公司就好了！」

    近日一則人力銀行的徵才頁面出現「某某立法委員國會辦公室」的職缺，根據上面的資訊查詢後發現，地點是國民黨立委翁曉玲的國會研究室。（圖擷取自104）

    近日一則人力銀行的徵才頁面出現「某某立法委員國會辦公室」的職缺，根據上面的資訊查詢後發現，地點是國民黨立委翁曉玲的國會研究室。（圖擷取自104）

    從徵才文上面提供的地址查詢，會發現地點為翁曉玲的國會研究室。（圖擷取自立法院網站）

    從徵才文上面提供的地址查詢，會發現地點為翁曉玲的國會研究室。（圖擷取自立法院網站）

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