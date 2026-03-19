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    首頁 > 政治

    黃國昌拒推薦監委嗆廢監院 莊瑞雄：總統釋善意與制度變革無衝突

    2026/03/19 14:16 記者林哲遠／台北報導
    立法院民進黨團幹事長莊瑞雄今在立院受訪，回應時事議題。（記者方賓照攝）

    立法院民進黨團幹事長莊瑞雄今在立院受訪，回應時事議題。（記者方賓照攝）

    總統府秘書長潘孟安日前發函盼民眾黨推薦監察委員，民眾黨主席黃國昌昨稱，民眾黨團已提出廢除監察院的修憲主張，將婉拒推薦。民進黨團幹事長莊瑞雄今受訪時說，廢除監察院是民進黨長期主張，期待用修憲方式解決，從未改變；而總統賴清德釋出善意，與制度變革也並無衝突。

    莊瑞雄指出，民眾黨現在的主張，幾乎可以是民主進步黨的筆記本，過去民進黨亦主張朝三權分立架構調整，來與多數民主國家制度相符。不過，監察院屬於憲政機關，若要廢除，必須透過修憲程序處理，不是哪個政黨主張說廢掉就能廢掉。

    他表示，過去民進黨在立法院曾提出修憲，目前民眾黨同樣提出修憲主張，但修憲委員會尚未召開，民進黨期待在體制內透過修憲方式，來解決監察院存廢問題。不過，現在監察院仍有一定的功能，包括監督政府、保護人民權益等；在還沒有廢除前，還是要讓它繼續運作，不應讓其癱瘓。

    「釜底抽薪還是要透過修憲的方式，是民進黨的立場，從未改變。」莊瑞雄說，這次總統釋出由各政黨推薦監察委員人選的善意，與制度改革並不衝突。

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