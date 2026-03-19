鄭麗文與藍委餐敘 國民黨：「3800億＋N」黨版草案是有效合理軍購

國民黨主席鄭麗文、3位副主席今天中午與國民黨立委餐敘。（記者羅沛德攝）

國民黨主席鄭麗文、副主席兼秘書長李乾龍以及另外2位副主席張榮恭、蕭旭岑，今日中午應立法院國民黨團邀請，與立法院內政、國防、財政、經濟等4個委員會藍委餐敘，面對媒體關切軍購議題，國民黨文傳會主委尹乃菁與立法院黨團書記長林沛祥一起面對媒體，林沛祥說，黨團與黨中央對於軍購議題的立場一致，尹乃菁則強調「3800億＋N」的黨版草案是有效合理的軍購，也符合兵力整建計劃的適度安排，而「＋N」就是一種彈性，藍營對於軍購特別條例未來在立院的推動進展，大家都抱持樂觀期待。

至於「朱系子弟兵」、前國民黨智庫副執行長凌濤稱盧秀燕傾向8000多億的軍購版本，尹乃菁說，立法院下週就會審查軍購特別條例，盧秀燕在美國華府訪問期間都是亮點與成功，盧發表對美、對中、對日政策的看法，代表盧準備要做更大的挑戰，至於盧秀燕關切軍購議題，這是一件好事，至於軍購預算規模問題，已經有藍營立委澄清所謂8100億的說法是被斷章取義，而國民黨的「3800億＋N」版本才是有效合理的軍購，也符合兵力整建計劃的適度安排，「＋N」就是一種彈性，未來只要國防部務實提供具體採購項目與細節，有新的發價單過來，該怎麼做、就怎麼做。

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林沛祥則說，立院黨團與黨中央在軍購議題的立場一致，國民黨支持國防要買到好的、合用的武器，如何讓軍購支持國防，避免弊端，黨團與黨中央立場一致，今天席間軍購議題沒有談太多，大家聊比較多的反而是地方選舉話題。

尹乃菁指出，今天是輕鬆餐敘，彼此交換意見，對於藍白合作機制，不但黨中央期待，也是立院黨團的共同期待，未來藍白在九合一選舉聯合競選、聯合輔選並建立聯合治理的模式，是黨內外的一致共識。

有媒體提問，國民黨如何看待民進黨有前後任總統蔡英文、賴清德「雙太陽」輔選，尹乃菁回應，「祝福他們，希望這兩顆太陽不要彼此燒傷」，她還酸稱，以過去賴、蔡的功力，「鹿死誰手就不知道」，2019年民進黨總統初選時，賴清德苦苦哀嚎，請小英手下留情，因此「祝福他們不要互相撞擊、毀滅！」

有關外界關切國民黨新北市議員參選人蕭敬嚴考紀案，尹乃菁指出，鄭麗文在昨天中常會上已經做出明確指示，所有黨紀處理，不會因人設事，也不會因為主席好惡而做決定，不會有人因為罵黨主席被懲處，或因為吹捧黨主席被輕輕放過。

她強調，黨部收到很多中常委、立委與黨員的檢舉，考紀會近期會及時處理，過去考紀案的處理程序是先由地方黨部做處理，但目前中央考紀會已經在處理蕭敬嚴的檢舉案件，而且一定會在有效時間內做出明快處理，她並呼籲所有參選同志，競爭不要變成黨內互打。

至於黨內有人認為「鄭習會」恐不利國民黨選情，尹乃菁說，鄭麗文不是每天只想著要見中共中央總書記習近平，而是有很多的好事者、綠營的青鳥側翼，在此事上不斷的抹紅國民黨，「是他們整天才想著『鄭習會』」，國民黨一直以來的說法就是只要水到渠成，就會成行。

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