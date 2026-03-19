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    首頁 > 政治

    12類科二次專技高考7/25-27登場 驗光人員考試首採電腦化

    2026/03/19 13:51 記者楊綿傑／台北報導
    考試院院會今日通過，115年第二次專門職業及技術人員高等考試，訂於今年7月25日至27日舉行，其中驗光師及驗光生考試作答方式，由紙筆考試改採電腦化測驗。（資料照）

    考試院院會今日通過，115年第二次專門職業及技術人員高等考試，訂於今年7月25日至27日舉行，其中驗光師及驗光生考試作答方式，由紙筆考試改採電腦化測驗。（資料照）

    考試院院會今日通過，115年第二次專門職業及技術人員高等考試，訂於今年7月25日至27日舉行，其中驗光師及驗光生考試作答方式，由紙筆考試改採電腦化測驗，並預訂於4月7日至16日受理報名，採網路報名方式辦理。

    考試院說明，這項考試共設營養師等12類科，其中營養師、臨床心理師、諮商心理師、語言治療師、聽力師、驗光師及驗光生考試採電腦化測驗，於7月25日至26日，分別在台北、新竹、台中、台南、高雄、屏東及花蓮等7考區同時舉行；牙體技術師考試採紙筆考試及實地測驗，於7月26日至27日僅在台北考區舉行。其餘護理師、社會工作師、法醫師及公共衛生師考試均採紙筆考試，於7月25日至26日，分別在台北、新竹、台中、台南、高雄、花蓮、台東及金門等8考區同時舉行。

    考試院表示，擴大辦理電腦化測驗是推動國家考試數位轉型的願景之一。迄至去年底，已有17個類科採行，今年再新增驗光師及驗光生2項考試採行電腦化測驗。為使應考人充分了解電腦化測驗作答方式並熟悉作答介面，考選部全球資訊網已設置線上作答專區，應考人均可隨時上網查詢練習。

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