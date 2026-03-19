澎湖換將？賴清德邀黨公職閉門座談 陳光復妻有意代夫出征

民進黨上月召開提名記者會，徵召澎湖縣長陳光復競選連任。（資料照）

澎湖縣長陳光復摔倒昏迷，兼任民進黨主席的總統賴清德昨邀集地方公職閉門座談，傳出改徵召馬公市長黃健忠上陣。但據了解，賴會中親自解釋陳光復病情並聽取意見，未決議更換人選，而澎湖縣黨部主委顏家康席間轉達，家屬希望能評估至5月再行定奪，陳妻吳淑瑾也有意代夫出征。

陳光復自大年初一跌倒昏迷後，目前病情趨穩並已轉入普通病房，但因仍未清醒，引發民進黨陣前換將的討論。目前黨內點名的可能人選除了吳淑瑾，還包括立委楊曜、黃健忠、行政院南服中心副執行長顏子傑、澎湖水產職業學校校長顏嘉禾，以及澎湖縣文化局長陳鈺雲。

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據悉，賴清德昨天在中央黨部親自召開會議，邀請澎湖基層民意代表、縣黨部主委及幹部參與。黨內人士說明，陳光復發生意外後，賴清德非常關心其病情及對縣政推動的影響，親自向與會者解釋陳目前的傷情，也逐一聽取意見，但過程未達成任何更換縣長參選人的決議。

該人士透露，顏家康在會中代為轉達吳淑瑾的兩項意見，首先是家屬希望能觀望陳光復的復原狀況，建議等到5月左右視病況再行定奪；其次，若有必要，吳淑瑾有意願代夫出征。

對於各種人選方案，黨內人士澄清，賴清德對相關意見皆表達尊重，目前仍屬廣泛討論階段；賴也提及，馬公市長屬於第四類公職選舉，依職權應由縣黨部進行後續討論，並未拍板特定人選。

據轉述，賴清德席間特別強調，最後將交由選對會討論，自己只是聽大家的意見。黨內人士表示，選對會尚未召開會議、也沒討論到相關議題，「陳光復就是民進黨的澎湖縣長提名人，這個定調不會因為昨天的會議而改變」。

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