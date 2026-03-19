蘇育德婉拒參選馬公市長 持續投入議員選舉

民進黨澎湖縣議員蘇育德婉拒參選馬公市長，堅持參選澎湖縣議員。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣長陳光復大年初一「摔跤」昏迷，不僅摔出澎湖人的擔憂，更攪亂民進黨澎湖年底五合一選舉布局，現傳出民進黨中央「徵詢」馬公市長黃健忠轉戰縣長、縣議員蘇育德轉戰馬公市長，黃健忠沒有意見，但蘇育德婉拒，將繼續奮戰縣議員，並呼籲黨內同志團結一致，贏得年底選戰。

民進黨馬公市長人選陷入難產，但相對國民黨也未傳出人選，目前以前議員鄭清發、副議長藍凱元辦公室主任洪長青呼聲最高。

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針對2026年澎湖縣長及馬公市長選舉布局，蘇育德表明無意參選馬公市長，目前最重要的，不是個人進退，而是民進黨能否團結一致，贏得年底選戰。

蘇育德表示，其本人無意參選馬公市長，將繼續爭取在議會監督縣政、服務鄉親的機會。

蘇育德更進一步指出，若陳光復縣長能夠順利康復、重返選戰，他將全力支持。若黨中央基於整體選戰考量，另有提名規劃，也將全力輔佐黨中央提名之人選，毫無保留投入輔選工作。

蘇育德強調，面對多方挑戰，唯有團結，才能守住澎湖、持續前進。

由於蘇育德婉拒代表民進黨參選馬公市長，立委楊曜國會辦公室主任陳俊廷、澎水校長顏嘉禾、行政院南服中心副執行長顏子傑等人，再度浮上檯面討論，但也不排除另有黑馬出線，陳光復子弟兵、澎湖縣政府文化局長陳鈺雲，也可能基於派系平衡及安撫陳光復家屬考量，成為奇兵出擊，為民進黨守住馬公市長寶座。

蘇育德希望縣長陳光復平安歸來，全力支持其連任。（蘇育德提供）

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