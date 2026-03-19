軍購變喊價大亂鬥 吳沛憶批國民黨「當在買菜？」

民進黨立委吳沛憶。（資料照）

立院外交及國防委員會、財政委員會下週將聯席審查行政院、藍白等3個版本軍購特別條例，國民黨主席鄭麗文、黨副主席兼秘書長李乾龍今明兩天與黨籍立委在蘇杭小館餐敘，恐為軍購條例審查再添變數。對此，民進黨立委吳沛憶怒批，國民黨把軍購當菜市場喊價到底在亂幾點的。

吳沛憶在臉書PO文表示，鄭麗文請立委吃飯、盧秀燕到美國喊話，國民黨把軍購當菜市場喊價，到底在亂幾點的，軍購條例下個禮拜就要審了，國民黨還在亂，一下喊3500億，一下4000億，盧秀燕一踏上美國領土，又變8100億。

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吳沛憶指出，不只軍購金額，連軍購項目，國民黨也是一變再變，商購、委託製造，到底有沒有放進去？台灣軍購該買什麼，要補強什麼，早在1月，國防部就在立法院做報告，但國民黨主席鄭麗文說要擋，一群國民黨委員，不聽報告就亂罵，協商發價書還睡著。

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吳沛憶續指，國防部在台灣國會報告不去聽，盧秀燕到美國了這些立委才敢開口，國民黨軍購喊價一變再變，誰知道鄭麗文約國民黨立委吃飯後，會不會又打臉盧媽媽？行政院8年1.25兆軍購條例，下週一即將審查，國軍保護國人生命財產安全，政府要給國軍最精良的武器裝備。

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吳沛憶直言，安全不該分顏色，是生活、經濟的根本。真的拜託國民黨，軍購不是請客吃飯，不要跟著麗文走，要跟著台灣走，才能天長地久。

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