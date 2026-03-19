小英狂嗆童子瑋「爬山會喘」 3天吸逾600多萬人次觀戲

基隆市議長童子瑋（最左）、前基隆市長林右昌，一起陪同前總統蔡英文走訪基隆各地。（圖擷取自@tsai_ingwen Threads，本報合成）

基隆市議長童子瑋被前總統蔡英文認證，「39歲爬山會喘」議題，在網路社群成為熱門話題，甚至被網友戲稱是「體力不佳」的最新代名詞。雖然童子瑋對自己爆紅原因感到相當厭世，但短短3日內，其體力被蔡英文狂嗆的相關貼文，合計吸引超過600萬人次朝聖，引發各界議論。

16日至昨（18日）晚間，蔡英文在Threads發布回顧登山心得時，罕見連日提到同行者體力不佳，其中現年39歲的童子瑋「爬山會喘」這件事，更是被蔡英文多次提及，更把他與同樣去爬山的民進黨宜蘭縣長參選人林國漳，進行體力對比。眼見前國家元首連續「噹」一名壯年男性的體力，立即引起網友圍觀吐槽。

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運動部也藉著眾人關注「政治人物運動體力」的熱度，分享曾奪下2面奧運金牌的前羽球好手、現任運動部長李洋，赴日應援期間仍固定外出慢跑的好習慣，鼓勵大家記得多多運動。然而由於影片清楚收錄到，負責跟拍的運動部小編氣喘連連的聲音，讓許多網友把他的體力與童子瑋進行比較，讓「童子瑋=體力差」逐漸演變成一種網路梗。

隨著越來越多網友熱議自己「體力差」，童子瑋先是修改Threads自介強調「爬山不會喘」，還到處「海巡」同事或網友運動會喘的貼文，抗議行動最終在18日被蔡英文留言吐槽︰「童子瑋，你哪壺不開提哪壺？」，被前輩連續叫本名2次，童子瑋緊急PO文詢問眾人，這是代表前輩跟自己關係不錯？還是關係不好？或者是因為午餐沒吃到香菜？

該文一出，湧入超過1000多則網友留言，「代表你會喘」、「39歲還是建議你快練身體」、「沒有人關心李洋部長喘不喘」、「4.那天爬山前輩發現你爬不動」、「通常長輩覺得你很欠揍的時候，會直呼其名諱」、「政治史上第一個因為爬山會喘關注度暴增案例」，蔡英文事後也現身留言區，以「代表你差不多了。」簡短回覆童子瑋提問，童子瑋則反過來吐槽，希望有人收走前輩的手機，認為這應該是一個國安問題。

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